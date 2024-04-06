السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 27| جوني يتقاسم مع الكبير أجرة تأجير غرفته

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى

يواصل مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن تحقيق نجاح كبير، فمع اقتراب الحلقات من نهايتها يبحث الكثيرون عن تفاصيل وأحداث الحلقة 27 من مسلسل الكبير أوي 8. 

وننشر لكم خلال السطور التالية تفاصيل وأحداث الحلقة 27 مسلسل الكبير أوي 8. 

 

أحداث الحلقة 27 من مسلسل الكبير أوي الجزء 8 

دارات أحداث الحلقة 27 من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن في إطار كوميدي فعقب أن فاز حزلقوم بمسابقة النصف مليون جنيه عاد الكبير الي الدوار ولكن ينشب بينه وبين شقيق جوني خلاف على أثر رفض الكبير إعطاء جوني اية أموال وهو ما يجعل جوني يشتكي لهجرس الذي يلوم عليه بعد أن قام بتضييع أمواله من ورث ابيه كاملة في مشروعات واهية وطلب هجرس من جونى البحث عن عمل يتربح منه. 

وأثناء وجودهم بقهوة المزاريطة، ضمن احداث مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 27 يفكر جوني في أمر ما وهو تأجير احد غرف الدوار وبالفعل يقوم بنشر اعلان على النت ليتلقي طلبات عدة لتأجير الغرفة. 

وحينما يعلم الكبير بالأمر يلوم جوني الا ان الاخير يوضح له ان الغرفة يتم تأجيرها ب 500 دولار في الليلة الواحدة يتقاسم جوني والكبير إيجار الغرفة. 

مسلسل الكبير أوي 8.. أحداث الحلقة 27| جونى يؤجر دوار الكبير للسياح

مسلسل الكبير أوي 8 ملخص الحلقة 26| وموعد عرض الحلقة 27

قصة مسلسل الكبير أوي 8


تدور أحداث الحلقات القادمة في فقرات كوميدية مهمة في المسلسل، حيث تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي" ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.


أبطال مسلسل الكبير اوي 8

يقوم ببطولة مسلسل الكبير  الجزء الثامن عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، ويضم مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن عدد من ضيوف الشرف منهم أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف و مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، و تامر مرسي، و هو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي

مسلسل الكبير أوي 8 الكبير أوى 8 موعد عرض مسلسل الكبير اوي 8 موعد عرض الكبير اوي 8 موعد اعادة مسلسل الكبير اوي 8 قصة مسلسل الكبير اوي 8 أبطال مسلسل الكبير أوي 8 موعد عرض مسلسل احمد مكي أحمد مكى قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8 الكبير اوي الجزء الثامن الكبير اوي الجزء 8 موعد مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل الكبير اوي الكبير اوي الحلقة السابعة و العشرون الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 27 الحلقة السابعة والعشرون من الكبير اوي الحلقة 27 من الكبير اوي الجزء 8 مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل الكبير أوي الجزء 8

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل الكبير أوي الجزء 8 وأبرز أحداثه

قائمة مسلسلات رمضان 2024.. "الدستور" تكشف الأسماء والتفاصيل

أغنية "واحد طيب" لمدحت صالح من مسلسل "وبينا ميعاد 2"

"WATCH IT" تُعلن موعد انطلاق أولى حلقات "وبينا ميعاد 2"

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

عاجل.. خان يونس تقاوم بشراسة.. مقتل 14 من جنود الاحتلال وإصابة آخرين

إفطار الأسرة المصرية.. مائدة جامعة لكل أطياف المجتمع

أسطورة ضريح "حبس الوحش" فى الفيوم.. مئات السيدات يتدحرجن أمامه لتحقيق مرادهن

مسلسل الحشاشين الحلقة 27.. حلم غامض يفزع "الصباح" وهذه هى وصيته الأولى لخليفته

كردون أمني وفريق بحث جنائي لكشف حادث مقتل شخص وإصابة 3 في دشنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

صور

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

محطة تل أبيب

المزيد

متظاهرون إسرائيليون يطالبون بإقالة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة

"الجارديان": إسرائيل "مُحبطة" من خسارتها الدعم العالمى

تقرير أمريكي: توقعات إسرائيل الأمنية تزداد قتامة كلما طال أمد الحرب