مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 27| جوني يتقاسم مع الكبير أجرة تأجير غرفته

يواصل مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن تحقيق نجاح كبير، فمع اقتراب الحلقات من نهايتها يبحث الكثيرون عن تفاصيل وأحداث الحلقة 27 من مسلسل الكبير أوي 8.

وننشر لكم خلال السطور التالية تفاصيل وأحداث الحلقة 27 مسلسل الكبير أوي 8.

أحداث الحلقة 27 من مسلسل الكبير أوي الجزء 8

دارات أحداث الحلقة 27 من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن في إطار كوميدي فعقب أن فاز حزلقوم بمسابقة النصف مليون جنيه عاد الكبير الي الدوار ولكن ينشب بينه وبين شقيق جوني خلاف على أثر رفض الكبير إعطاء جوني اية أموال وهو ما يجعل جوني يشتكي لهجرس الذي يلوم عليه بعد أن قام بتضييع أمواله من ورث ابيه كاملة في مشروعات واهية وطلب هجرس من جونى البحث عن عمل يتربح منه.

وأثناء وجودهم بقهوة المزاريطة، ضمن احداث مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 27 يفكر جوني في أمر ما وهو تأجير احد غرف الدوار وبالفعل يقوم بنشر اعلان على النت ليتلقي طلبات عدة لتأجير الغرفة.

وحينما يعلم الكبير بالأمر يلوم جوني الا ان الاخير يوضح له ان الغرفة يتم تأجيرها ب 500 دولار في الليلة الواحدة يتقاسم جوني والكبير إيجار الغرفة.

قصة مسلسل الكبير أوي 8



تدور أحداث الحلقات القادمة في فقرات كوميدية مهمة في المسلسل، حيث تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي" ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.



أبطال مسلسل الكبير اوي 8

يقوم ببطولة مسلسل الكبير الجزء الثامن عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، ويضم مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن عدد من ضيوف الشرف منهم أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف و مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، و تامر مرسي، و هو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي