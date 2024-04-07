موعد عرض الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل الكبير أوى 8 لـ أحمد مكى

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مسلسل الكبير أوي 8

"الدستور" يقدم في التقرير التالي تفاصيل عرض الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، لجميع محبي ومشاهدي ومتابعي المسلسل:

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يعرض ضمن مسلسلات رمضان عبر الفضائيات، حيث يذاع مسلسل الكبير أوي 8، خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2024، حصريًا عبر كل من:

- قناة on.

on drama.

- منصة watch it



موعد عرض الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل الكبير أوي 8

تعرض الحلقة الثامنة من مسلسل الكبير أوي، الساعة الـ6 وقت أذان المغرب، كما تعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، لمن فاتته مشاهدتها.



قصة مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن



وتدور أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، أبرز أحداث الجزء الثامن لمسلسل الكبير أوي، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين.

كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.



أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن



مسلسل الكبير أوي بالجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن المشهورين، أبرزهم:

(أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد)، وضيوف الشرف أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع إخراج المسلسل أحمد الجندي.

كما وجد المسلسل إعجابا كبيرا من المشاهدين خلال ال7 أجزاء الماضين، مما دفع أبطال المسلسل لاستكمال القصة بالجزء الثامن.

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