الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد عرض الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل الكبير أوى 8 لـ أحمد مكى

جريدة الدستور

موعد الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، ازدادت معدلات البحث، بتلك الكلمات البحثية، لمحبي ومتابعي مسلسل الكبير أوي، عبر محركات البحث جوجل، لمشاهدة حلقة الجديدة، اليوم، من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن.


مسلسل الكبير أوي 8

 "الدستور" يقدم في التقرير التالي تفاصيل عرض الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، لجميع محبي ومشاهدي ومتابعي المسلسل:

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يعرض ضمن مسلسلات رمضان عبر الفضائيات، حيث يذاع مسلسل الكبير أوي 8، خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2024، حصريًا عبر كل من:

- قناة on.

on drama.

- منصة watch it

ملخص الحلقة الـ 27 من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن


موعد عرض الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل الكبير أوي 8

تعرض الحلقة  الثامنة من مسلسل الكبير أوي، الساعة الـ6 وقت أذان المغرب، كما تعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، لمن فاتته مشاهدتها.
 

قصة مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن 


وتدور أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، أبرز أحداث الجزء الثامن لمسلسل الكبير أوي، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين.

كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.
 

txt

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 27.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة HD

أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن
 

مسلسل الكبير أوي بالجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن المشهورين، أبرزهم:

(أحمد مكي  ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد)، وضيوف الشرف أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع إخراج المسلسل أحمد الجندي.

كما وجد المسلسل إعجابا كبيرا من المشاهدين خلال ال7 أجزاء الماضين، مما دفع أبطال المسلسل لاستكمال القصة بالجزء الثامن.

يهمك أيضا:

مسلسل الكبير أوي 8 الكبير أوى 8 موعد عرض مسلسل الكبير اوي 8 موعد عرض الكبير اوي 8 موعد اعادة مسلسل الكبير اوي 8 قصة مسلسل الكبير اوي 8 أبطال مسلسل الكبير أوي 8 موعد عرض مسلسل احمد مكي أحمد مكى قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8 الكبير اوي الجزء الثامن الكبير اوي الجزء 8 موعد مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة ٢٨ من مسلسل الكبير اوي الكبير اوي الحلقة ٢٨ الكبير اوي الجزء 8 الحلقة ٢٨ الحلقة ٢٨ من الكبير اوي الحلقة ٢٨ من الكبير اوي الجزء 8 مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤

الأكثر قراءة

ابنة الشيخ حمدى الزامل: والدي لم يستكمل دراسته لشغفه بقراءة القرآن وألزمه عبد الوهاب بالتقدم للإذاعة (حوار)

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

النهارده كام رمضان 7 ابريل 2024؟| اليوم كم رمضان في التاريخ الهجري؟

بعد التغييرات الصحفية.. علاء ثابت يهنئ رئيسي إدارة وتحرير مؤسسة الأهرام

الشوط الأول.. ليفربول يكتسح مانشستر يونايتد ويتقدم بهدف نظيف

بدءًا من اليوم.. طوارئ بالإسكندرية استعدادًا لعيد الفطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

صور

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

محطة تل أبيب

المزيد

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح

بعد ساعات من الانسحاب.. استهداف مستوطنات إسرائيلية بـ5 صواريخ من خان يونس

أسخن اتصال أمريكى- إسرائيلى.. تفاصيل تهديد بايدن لنتنياهو بفرض عقوبات على إسرائيل