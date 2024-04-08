"تعليم الجيزة" تعلن جدول اختبارات المهام الأدائية لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول اختبارات المهام الأدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، للفصل الدراسي الثاني، من العام الدراسي الحالي 2023/2024.

جدول اختبارات المهام الأدائية

وجاء الجدول كالتالي:

يوم الأربعاء 17 ابريل (تربية دينية – مهارات مهنية)

يوم الخميس 18 ابريل (الدراسات الاجتماعية – الكمبيوتر)

يوم الأحد 21 ابريل (اللغة العربية)

يوم الأثنين 22 ابريل (العلوم)

يوم الثلاثاء 23 ابريل (اللغة الإنجليزية)

يوم الأربعاء 24 ابريل (الرياضيات)

التعليمات الخاصة بالمهام الأدائية

وشددت المديرية، بضرورة إجراء المهام الأدائية لمعرفة مدي تحقق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي الثاني، كما شددت على أن يتم وضع المهام الأدائية بمعرفة موجة المادة مع مراعاة اختيار المهام المناسبة لميول التلاميذ.

وطالبت المديرية، أن يتم عقد اختبارات المهام الادائية فترة دراسية كاملة اثناء اليوم الدراسي ولا يتم عقد المهام الادائية في الحصة الأولى والحصة الأخيرة من اليوم الدراسي وحسب ظروف كل مدرسة.

جدير بالذكر، أنه يتم تقييم الطلاب في المهام الأدائية من خلال معلم الفصل وتوضع من خلال المدرسة والتوجيه المختص وتطبق المهام خلال اليوم الدراسي وفقا لظروف كل مدرسة على حدة، كما يتم تقييم تلاميذ الصف الخامس الابتدائي في المهام الأدائية جزء أصيل ومهم في عملية التقييم ويؤديها الطالب من خلال مهام وأنشطة وليست اختبارات بالشكل المتعارف عليه.

ومخصص لها 35 درجة موزعة بواقع 5 درجات للتخطيط الجيد من قبل الطالب و5 درجات لجدية العمل في تنفيذ المهمة و25 درجة للمنتج النهائي الذى يعبر عن مدى اكتساب الطالب لنواتج التعلم المطلوبة من المنهج والذى ينفذها من خلال هذا المنتج.

على أن يكون تنفيذ المهام الأدائية كتابة أو رسما أو مخططا، وأن التلميذ تدرب عليها كثيرا أثناء الدراسة، وهى عبارة عن أنشطة تقيس المخرجات المهارية لكل منهج دراسي وتتم تحت إشراف معلم المادة.