الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"تعليم الجيزة" تعلن جدول اختبارات المهام الأدائية لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي

تعليم الجيزة
تعليم الجيزة

أعلنت  مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول اختبارات المهام الأدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، للفصل الدراسي الثاني، من العام الدراسي الحالي 2023/2024.

جدول اختبارات المهام الأدائية

وجاء الجدول كالتالي:

يوم الأربعاء 17 ابريل (تربية دينية – مهارات مهنية)

يوم الخميس 18 ابريل (الدراسات الاجتماعية – الكمبيوتر)

يوم الأحد 21 ابريل  (اللغة العربية)

يوم الأثنين 22 ابريل (العلوم)

يوم الثلاثاء 23 ابريل (اللغة الإنجليزية)

يوم الأربعاء 24 ابريل (الرياضيات)

التعليم تنهى جدل المطالبات بنماذج استرشادية للثانوية العامة 2024

التعليمات الخاصة بالمهام الأدائية

وشددت المديرية، بضرورة إجراء المهام الأدائية لمعرفة مدي تحقق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي الثاني، كما شددت على أن يتم وضع المهام الأدائية بمعرفة موجة المادة مع مراعاة اختيار المهام المناسبة لميول التلاميذ.

وطالبت المديرية، أن يتم عقد اختبارات المهام الادائية فترة دراسية كاملة اثناء اليوم الدراسي ولا يتم عقد المهام الادائية في الحصة الأولى والحصة الأخيرة من اليوم الدراسي وحسب ظروف كل مدرسة.

جدير بالذكر، أنه يتم تقييم الطلاب في المهام الأدائية من خلال معلم الفصل وتوضع من خلال المدرسة والتوجيه المختص وتطبق المهام خلال اليوم الدراسي وفقا لظروف كل مدرسة على حدة، كما يتم تقييم تلاميذ الصف الخامس الابتدائي في المهام الأدائية جزء أصيل ومهم في عملية التقييم ويؤديها الطالب من خلال مهام وأنشطة وليست اختبارات بالشكل المتعارف عليه. 

 ومخصص لها 35 درجة موزعة بواقع 5 درجات للتخطيط الجيد من قبل الطالب و5 درجات لجدية العمل في تنفيذ المهمة و25 درجة للمنتج النهائي الذى يعبر عن مدى اكتساب الطالب لنواتج التعلم المطلوبة من المنهج والذى ينفذها من خلال هذا المنتج.

 

txt

"التعليم" تعلن مواصفات امتحانات مادة علم النفس والاجتماع للثاني الثانوي

على أن يكون تنفيذ المهام الأدائية كتابة أو رسما أو مخططا، وأن التلميذ تدرب عليها كثيرا أثناء الدراسة، وهى عبارة عن أنشطة تقيس المخرجات المهارية لكل منهج دراسي وتتم تحت إشراف معلم المادة.

 

 

تتتتت
تتتتت
جدول المهام الأدائية اليوم الدراسي فصل الدراسي الثاني لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي مديرية التربية والتعليم الدراسات الاجتماعية اللغة الإنجليزية اللغة العربية

مواد متعلقة

موعد عرض الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل الكبير أوى 8 لـ أحمد مكى

رضا حجازى: بناء الإنسان المصرى يعد هدفًا استراتيجيًا للوزارة

ملخص الحلقة الـ 27 من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن

موعد إعادة مسلسل الكبير إوي 8 لـ أحمد مكي حلقة 27 رمضان

التعليم تنهى جدل المطالبات بنماذج استرشادية للثانوية العامة 2024

تغيير جذري في نظام الثانوية العامة وتطوير المرحلة الإعدادية.. رؤية مصر 2030 في مجال التعليم

فتح باب التقديم للمدارس اليابانية للعام الدراسى المقبل منتصف أبريل

اختتام الدورة الرمضانية لكرة القدم للمرحلة الإعدادية.. وفوز فريق محافظة الأقصر بالكأس

الأكثر قراءة

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

أول تعليق من ياسمين عبدالعزيز على تصريحات "الحب الحقيقى" لـ أحمد العوضى

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

عاجل|ثمار قرارات 6 مارس.. 20% تراجعًا فى أسعار الدواجن والأعلاف 10%

سيناريوهات تأهل مودرن فيوتشر أمام الزمالك لنصف نهائى الكونفيدرالية الإفريقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

صور

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

محطة تل أبيب

المزيد

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح

بعد ساعات من الانسحاب.. استهداف مستوطنات إسرائيلية بـ5 صواريخ من خان يونس