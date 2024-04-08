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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 28| محمود الليثي سفير دولة أميجوس يبحث عن مقر للسفارة

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى

يبحث متابعو ومحبو حلقات الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي عن تفاصيل وأحداث الحلقة 28، ودخل مسلسل الكبير أوي 8 قائمة الأكثر بحثا خلال الأيام الماضية بعد تطور الأحداث بشكل كبير ودخول العمل إلى مراحله النهائية. 

ونستعرض لكم خلال هذه السطور تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 28.

أبرز أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 28

دارت أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 28 في إطار من التشويق والكوميديا بعد تحويل دوار العمدة إلى فندق المزاريطة.

وشهدت الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوي 8 مفارقات كوميدية حيث ظهر الفنان محمود الليثي كضيف شرف في دور سفير دولة اميجوس للبحث عن مكان لسفارة بلدة في المزريطة.

ودخل المزريطة بسيارات ضخمة مليئة بالحرس تمهيدا لنزول السفير ليفاجأ الكبير أن السفير أتى في سيارة 128.

وطلب محمود الليثي “سفير دولة اميجوس” من الكبير أن يجلس في الفندق لبعض الوقت لإنجاز مهمة ما. 

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قنوات عرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 28 

ويعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن  طوال شهر رمضان على قناة ON وON drama وعبر منصة watch it.

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي  حول عدد من "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8 

يقوم ببطولة مسلسل الكبير أوي الجزء 8  عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.

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