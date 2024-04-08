ملخص الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل الكبير اوي الجزء الـ 8

ملخص الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل الكبير اوي الجزء ال 8، ينشره "الدستور"، فى التقرير التالي، لجميع محبي ومتابعي حلقات مسلسل الكبير اوي الجزء ال8، قبل متابعة حلقة اليوم، وهي الحلقة الي قبل الأخيرة من الجزء الثامن بمسلسل الكبير اوي هذا العام.

وشهدت أحداث اليوم الحلقة 28 من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن مفارقات كوميدية حيث تنشب خناقة بين الكبير بلوجر شهير وزوجته حاولوا الحصول على غرفة في فندق المزاريطة مجانا مقابل الترويج للفندق.

وعلى جانب آخر، نشب خلاف حاد بين جوني وهجرس بعد أن اقنع الأخير السياح بنزول الترعة بأنابيب الغاز بدل من أدوات الغطس.

فيما بدأ جونى الإشراف على العمال في الفندق ويتحدث مع هجرس على ملابس العمال وجاءت فتاة أجنبية غاية في الجمال تطلب غرفة بالفندق للنزول فيها ويعجب بها كلا من ايهم وهجرس وجوني ويحاولون مساعدتها ويخبرها جونى أن الفندق لا يوجد به أي غرفة خالية ولكن من الممكن أن تنزل في غرفته وبعد أن صعدت الفتاة الي الغرفة صعد خلفها ايهم وجوني وهجرس لعرض خدماتهم ولكنها قامت بطردهم وعقب خروجهم من غرفتها أخرجت قنبلة ومسدس لاغتيال سفير اميجوس الذي يقطن في نفس الفندق ويجسد دوره الفنان محمود الليثي.

قنوات عرض مسلسل الكبير اوى

ويعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، يعرض ضمن مسلسلات رمضان عبر الفضائيات، حيث يذاع مسلسل الكبير اوي 8، خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2024، حصريا عبر كل من:

- قناة on.

on drama.-

-منصة watch it

موعد عرض الاعادة للحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل الكبير اوي 8

تعرض حلقة الإعادة للحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل الكبير اوي، الساعة الـ3 فجرًا، كما تعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، لمن فاتته مشاهدتها.

قصة مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن

وتدور أحداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، أبرز أحداث الجزء الثامن لمسلسل الكبير اوي، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين.

كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.