الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

ملخص الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل الكبير اوي الجزء الـ 8

الكبير اوى
الكبير اوى

ملخص الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل الكبير اوي الجزء ال 8، ينشره "الدستور"، فى التقرير التالي، لجميع محبي ومتابعي حلقات مسلسل الكبير اوي الجزء ال8، قبل متابعة حلقة اليوم، وهي الحلقة الي قبل الأخيرة من الجزء الثامن بمسلسل الكبير اوي هذا العام.

وشهدت أحداث اليوم الحلقة 28 من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن مفارقات كوميدية حيث تنشب خناقة بين الكبير بلوجر شهير وزوجته حاولوا الحصول على غرفة في فندق المزاريطة مجانا مقابل الترويج للفندق. 

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي حلقة 28 رمضان 2024

وعلى جانب آخر، نشب خلاف حاد بين جوني وهجرس بعد أن اقنع الأخير السياح بنزول الترعة بأنابيب الغاز بدل من أدوات الغطس.

فيما بدأ جونى الإشراف على العمال في الفندق ويتحدث مع هجرس على ملابس العمال وجاءت فتاة  أجنبية غاية في الجمال تطلب غرفة بالفندق للنزول فيها ويعجب بها كلا من ايهم وهجرس وجوني ويحاولون مساعدتها ويخبرها جونى أن الفندق لا يوجد به أي غرفة خالية ولكن من الممكن أن تنزل في غرفته وبعد أن صعدت الفتاة الي الغرفة صعد خلفها ايهم وجوني وهجرس لعرض خدماتهم ولكنها قامت بطردهم وعقب خروجهم من غرفتها أخرجت قنبلة ومسدس لاغتيال سفير اميجوس الذي يقطن في نفس  الفندق ويجسد دوره الفنان محمود الليثي.

قنوات عرض مسلسل الكبير اوى

ويعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، يعرض ضمن مسلسلات رمضان عبر الفضائيات، حيث يذاع مسلسل الكبير اوي 8، خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2024، حصريا عبر كل من:

- قناة on.

on drama.-

-منصة watch it

موعد عرض الاعادة للحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل الكبير اوي 8

تعرض حلقة الإعادة للحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل الكبير اوي، الساعة الـ3 فجرًا، كما تعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، لمن فاتته مشاهدتها.

قصة مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن

وتدور أحداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، أبرز أحداث الجزء الثامن لمسلسل الكبير اوي، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين.

كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

txt

مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 28| محمود الليثي سفير دولة أميجوس يبحث عن مقر للسفارة

 

مسلسل الكبير أوي 8 الكبير أوى 8 موعد عرض مسلسل الكبير اوي 8 موعد عرض الكبير اوي 8 موعد اعادة مسلسل الكبير اوي 8 قصة مسلسل الكبير اوي 8 أبطال مسلسل الكبير أوي 8 موعد عرض مسلسل احمد مكي أحمد مكى قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8 الكبير اوي الجزء الثامن الكبير اوي الجزء 8 موعد مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 28 من مسلسل الكبير اوي الكبير اوي الحلقة 28 الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 28 الحلقة 28 من الكبير اوي الحلقة 28 من الكبير اوي الجزء 8 مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024

مواد متعلقة

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي حلقة 28 رمضان 2024

"تعليم الجيزة" تعلن جدول اختبارات المهام الأدائية لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي

موعد عرض الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل الكبير أوى 8 لـ أحمد مكى

رضا حجازى: بناء الإنسان المصرى يعد هدفًا استراتيجيًا للوزارة

ملخص الحلقة الـ 27 من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن

موعد إعادة مسلسل الكبير إوي 8 لـ أحمد مكي حلقة 27 رمضان

التعليم تنهى جدل المطالبات بنماذج استرشادية للثانوية العامة 2024

تغيير جذري في نظام الثانوية العامة وتطوير المرحلة الإعدادية.. رؤية مصر 2030 في مجال التعليم

الأكثر قراءة

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

كواليس سقوط عصابات الأجانب لتجارة الدولار

سيناريوهات تأهل مودرن فيوتشر أمام الزمالك لنصف نهائى الكونفيدرالية الإفريقية

"هدخلك طب عين شمس".. القبض على طالب نصب على طالبة بالخارج في سوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

صور

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح