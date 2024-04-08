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مصر

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

رضا حجازى
رضا حجازى

جداول امتحانات الثانوية العامة 2024، ارتفعت معدلات البحث عبر محركات البحث جوجل، بتلك الكلمات البحثية، بعد اعتماده رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

جدول الطلاب فى الثانوية العامة 

تنطلق اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024، للمواد الغير مضافة للمجموع، يوم الإثنين 10 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، ويوم 12 يونيو مادتي الاقتصاد والاحصاء.

 ويحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024.

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وتوزيع الدرجات

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة فى المواد الدراسية الأساسية بداية من السبت 22 يونيو بمادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية.

ليبدأ اسبوع جديد، بيوم السبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى.

وياتي أسبوع بالمنتصف، يوم السبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

وفى الأسبوع الأخير، السبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لشعبتي علمي رياضة وعلوم والشعبة الأدبية

مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

شكل وطبيعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024، أكدت وزارة التربية والتعليم، أن تعتمد الأسئلة على قياس فهم نواتج التعلم المرتبطة بالمنهج الدراسى لطلاب الصف الثالث الثانوى العام، مؤكدة أن أسئلة الامتحان ستقيس جميع مستويات الطلاب القدرات البسيطة والمتوسطة والعليا وسوف تفرز الطلبة وفق مستوياتهم المختلفة.

وفيما يخص الأسئلة، ستكون صياغتها واضحة خالية من أي أخطاء لغوية أو فنية، مشددة على أنه يتم مراجعتها أكثر من مرة بعد سحبها من بنك الأسئلة وقبل طباعتها، موضحة أن كل سؤال من الأسئلة الاختيارية والتي تمثل 85% لكل مادة سيتم وضع 4 بدائل عليه وهذه البدائل تخاطب الفهم والتحليل والتفكير وليس الحفظ والتلقين، قائلة: الأسئلة تكون منتجة للإجابات بأسلوب تربوى يتوافق وأهداف التقييم في الثانوية العامة.

والأسئلة المقالية والتي تمثل 15% من درجة كل مادة، ستكون إجاباتها قصيرة لتناسب طبيعة التصحيح الإلكتروني

اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023 2024 جداول امتحانات الثانوية العامة 2024 التربية الوطنية مادتي الإقتصاد والإحصاء التربية الدينية مواد الغير مضافة للمجموع

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