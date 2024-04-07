جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لشعبتي علمي رياضة وعلوم والشعبة الأدبية

جدول الثانوية العامة 2024 للشعبة العلمية(رياضة- علوم) والشعبة الأدبية من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

"الدستور" يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال موقعها الإلكترونى عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، لجميع الشعب علمى (رياضة- علوم) وكذلك الشعبة الأدبية وكانت كالتالى.

جدول الثانوية العامة 2024 علمي رياضة وعلوم

10 يونيو

يؤدى الطلاب في الشعبة العلمية " علوم ورياضة" امتحان التربية الدينية والوطنية

12 يونيو

يؤدى الطلاب الشعبة العليمة (علوم0- رياضة) امتحان الاقتصاد والاحصاء

السبت 22 يونيو

يؤدى الطلاب في الشعبة العلمية امتحان مادة اللغة العربية

الثلاثاء 25 يونيو

25 يونيو امتحان اللغة الأجنبية الثانية

السبت 29 يونيو

يؤدى الطلاب يونيو الفيزياء

الثلاثاء 2 يوليو 2024

يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى

السبت 6 يوليو

يؤدى الطلاب امتحان الكيمياء

الأربعاء 10 يوليو

يؤدى الطلاب امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة

السبت 13 يوليو

يؤدى الطلاب امتحان التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة

الأربعاء 17 يوليو 2024

يؤدى الطلاب الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة

السبت 20 يوليو 2024

يؤدى الطلاب الديناميكا لشعبة علمى رياضة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية

السبت 10 يونيو :

امتحان التربية الدينية والوطنية

يونيو 12 الثلاثاء

امتحان الاقتصاد والاحصاء

السبت 22 يونيو

امتحان مادة اللغة العربية

الثلاثاء 25 يونيو

امتحان اللغة الأجنبية الثانية

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024:

امتحان مادة التاريخ

الثلاثاء 2 يوليو 2024

يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى

يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 :

امتحان مادة الجغرافيا

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024:

امتحان مادة علم النفس والاجتماع

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024:

امتحان مادة الفلسفة والمنطق