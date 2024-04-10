الأربعاء 10 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

يكثر البحث عن رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي وذلك للمواطنين المتقدمين للحصول على معاش تكافل وكرامة والذي جاء ليوفر الحماية الاجتماعية للأسر والمسنين والأيتام والأطفال. 

وننشر في التقرير التالي رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي وكذلك قيمة معاش تكافل وكرامة الحالي. 

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 

يمكن الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي الذي يوفر رابط مباشر للاستعلام للمتقدمين للحصول على معاش تكافل وكرامة.

بعد الدخول على الرابط يجب كتابة الرقم القومي للمواطن صاحب كارت تكافل او كرامة ثم الضغط على استعلام كي تظهر النتيجة 

بعد ذلك تفتح صفحة مكتوب فيها الاسم الرباعي ثم الرقم القومي والوحدة الاجتماعية التابع لها وحالة طلبه المقدم لتكافل وكرامة 

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 تسجيل الدخول

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أوراق التقدم لتكافل وكرامة 2024 

للتقديم في برنامج تكافل وكرامة والحصول على المعاش المخصص للفئات المستفدية من هذا البرنامج يجب تجهيز عدة أوراق لتقديمها للوحدة الاجتماعية التابعة للمنطقة السكنية هذه الأوراق هي:

الصور من المستندات الرسمية التالية ( بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر -  قسيمة الزواج أو الطلاق - شهادات الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة للأفراد أقل من 18 سنة - بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين- قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا - كود كشف الاعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة -  شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل - شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال - إقرار الوصاية للأيتام - شهادة السجن لحالات سجن الاب أو الام).

 

قيمة معاش تكافل وكرامة 2024 

زادت قيمة معاش تكافل وكرامة منتصف مارس الماضي بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلك، حيث ارتفعت بنسبة 15% وأصبح المعاش كالتالي: 

  • للأسرة 826.56 جنيه بدلا من 718.75 جنيه
  • للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة 743.91 جنيه بدلا من 646.88 جنيه.
  • للأيتام 578.59 جنيه بدلا من 503.13 جنيه
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من هُنا.. الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

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كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة

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موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر أبريل

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اليوم.. بدء صرف "تكافل وكرامة" بالزيادة الجديدة 15%

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