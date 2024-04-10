من هُنا.. الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

يسعى برنامج تكافل وكرامة 2024 التابع لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية إلى تقديم الدعم المادي للأسر الأكثر احتياجًا في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

ولكن مع ازدياد عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة 2024، تزايدت الحاجة إلى طريقة سهلة وبسيطة ليتمكن المواطنون من الاستعلام عن أسمائهم في قوائم المستفيدين الجدد دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الوزارة أو التقديم بطلبات ورقية.

لذا، تم تفعيل خدمة الاستعلام عن أسماء الجدد في تكافل وكرامة الرقم القومي.

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

الوصول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي الإلكتروني:

يمكنك الوصول إلى الموقع الإلكتروني لـ وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط

اضغط على أيقونة "المواطن".

من القائمة المنسدلة، اختر "برنامج تكافل وكرامة".

إدخال البيانات:

في الصفحة المخصصة لبرنامج "تكافل وكرامة"، ستجد حقلًا مخصصًا لإدخال الرقم القومي.

أدخل الرقم القومي الخاص بك بدقة، ثم اضغط على زر "استعلام".

عرض النتيجة:

ستظهر لك شاشة تُظهر حالة طلبك.

في حال كنت من ضمن المستفيدين الجدد، ستظهر رسالة تفيد بذلك، مع ذكر المبلغ المُستحق لك.

أما في حال لم يتم قبول طلبك، ستظهر لك رسالة توضح سبب الرفض.

ملاحظات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

تأكد من إدخال الرقم القومي بشكل صحيح، حيث أن أي خطأ قد يؤدي إلى عدم ظهور النتيجة الصحيحة.

في حال واجهت أي صعوبة في استخدام الخدمة، يمكنك التواصل مع مركز خدمة المواطنين التابع لوزارة التضامن الاجتماعي على الرقم 19514.

تُضاف قوائم جديدة من المستفيدين بشكل دوري، لذا يُنصح بتكرار عملية الاستعلام بشكل منتظم لمعرفة ما إذا تم قبول طلبك.

تُعد خدمة الاستعلام الإلكتروني عن أسماء المستفيدين الجدد من برنامج تكافل وكرامة، خطوة هامة لتسهيل عملية التقديم والاستعلام عن حالة الطلبات، مما يُساهم في ضمان وصول الدعم المستحق للمستفيدين المستحقين بشكل سريع وفعال.

يمكنك أيضًا الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال التطبيقات الإلكترونية لوزارة التضامن الاجتماعي، مثل تطبيق "تكافل وكرامة" أو تطبيق "مصر الرقمية".

تُعلن وزارة التضامن الاجتماعي بشكل دوري عن قوائم جديدة من المستفيدين على موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.