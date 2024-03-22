الجمعة 22 مارس 2024
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تحقيقات ومتابعات

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 تسجيل الدخول

تكافل وكرامة 2024
تكافل وكرامة 2024

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 اهتمام الملايين من المواطنين من الأسر الأكثر احتياجا في كافة محافظات الجمهورية ممن تقدموا بطلبات للحصول على الدعم المالي الشهري التابع لمبادرة حياة كريمة والتي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرفع مستوى معيش المواطنين.

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 تسجيل الدخول

يمكن معرفة خطوات استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يعد برنامج دعم نقدي مشروط تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي ويمكن معرفة إجراءات الدعم من خلال الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة برنامج تكافل وكرامة.
  • تحديد محافظة الإقامة.
  • إدخال كافة البيانات اللازمة عن المتقدم للحصول على الدعم المالي.
  • تسجيل الرقم القومي للمتقدم.
  • الضغط على كلمة استعلام.
  • ظهور كافة البيانات الراغب في الاستعلام عنها.
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الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والفئات المستحقة

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معاش تكافل وكرامة| رابط الاستعلام عن زيادة معاشات شهر أبريل 2024

وسائل استقبال شكاوي المواطنين في برنامج تكافل وكرامة 

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي عدة وسائل لاستقبال شكاوى المتقدمين للحصول على الدعم المالي الشهري في برنامج تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تتلخص فيما يلي:-

استخدام الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي عبر  الرقم 19680 حيث تستقبل الشكاوى مجموعة مميزة من الموظفين المخصصين في إزالة أى معوقات للمواطنين.

استخدام البريد الإلكتروني [email protected]/eg.

استخدام الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة السابق ذكره في التقرير.

فيما حددت وزارة التضامن شروط لاستمرار صرف الدعم المالي الشهري للمستحقين والتي تتمثل فيما يلي:-

  • حضور أبناء الأسر المستفيدة من برنامج تكلفل للتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80 % شهريا.
  • حضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدنى لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل وإعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات على مدار المراحل العمرية المختلفة حتى 6 سنوات؟.
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معاش تكافل وكرامة.. استعلام بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

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فتح مكاتب البريد يومي الجمعة والسبت لصرف معاشات تكافل وكرامة بالدقهلية

عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة في مصر

يستفيد أكثر من 5.2 مليون أسرة من برنامج تكافل وكرامة على مستوى الجمهورية بهدف النهوض بمستواهم المعيشي.

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