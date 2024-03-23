زاد البحث عن موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس الحكومية والخاصة مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك حيث كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن عقد امتحانات آخر العام 2024 لمراحل النقل وطلاب الشهادة الإعدادية لهذا العام 2023 - 2024 وفقا للمخطط الزمني.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس الحكومية والخاصة

جاء موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس الحكومية والخاصة يوم 8 مايو المقبل 2024 وذلك وفقا للمخطط الزمني المعلن للعام الجاري والذي تم اعتعماده يشكل رسمي من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعلين والتعليم الفني على أن تبدا امتحانات الدبلومات الفنية في 25 مايو 2024، على أن يتم الإعلان عن جداول امتحانات نهاية العام للدبلومات الفنية خلال الأيام المقبلة.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمراحل النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم ٨ مايو ٢٠٢٤ بدلا من 4 مايو 2024، على أن تنتهي امتحانات النقل والإعدادية يوم ٢٣ مايو ٢٠٢٤، وذلك مراعاة لعدم عقد أي امتحانات خلال أعياد الأخوة المسيحيين.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

موعد امتحانات الترم الثاني تبدأ الامتحانات لطلاب الثانوية العامة المكفوفين، يوم 10 يونيو بالتربية الدينية و12 يونيو التربية الوطنية، و22 يونيو اللغة العربية ورقة أولى و24 يونيو اللغة العربية ورقة ثانية و26 يونيو اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى و29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية، و1 يوليو الجغرافيا ورقة أولى و3 يوليو الجغرافيا ورقة ثانية والسبت 6 يوليو الفلسفة والمنطق و8 يوليو اللغة الأجنبية الثانية ورقة أولى وثانية ويوم 11 يوليو امتحان علم النفس، والسبت 13 يوليو التاريخ ورقة أولى والاثنين 15 يوليو التاريخ ورقة ثانية والأربعاء 17 يوليو الاقتصاد والسبت 20 يوليو الإحصاء.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للجامعات

موعد امتحانات الترم الثاني في الجامعات أن الفصل الدراسي الثاني ينتهي يوم الخميس 30 مايو 2024 لتنتطلق امتحانات الترم الثاني 2024 للجامعات في بداية شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بالكليات والمعاهد المختلفة.

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