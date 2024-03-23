آخر موعد لعقد امتحانات وظيفة معلم مساعد بمسابقة التربية والتعليم

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة آخر موعد لعقد امتحانات وظيفة معلم مساعد فصل بمسابقة التربية والتعليم، موضحًا أن الامتحانات تُعقد إلكترونيًا وليس ورقيًا لتجنب تدخل العنصر البشري وضمان النزاهة والشفافية التامة، مشددًا على المتقدمين بضرورة الالتزام الكامل بالمواعيد المُحددة.

امتحانات وظيفة معلم مساعد بمسابقة التربية والتعليم

ومن المقرر أن يكون آخر يوم لعقد امتحانات وظيفة معلم مساعد فصل بالتربية والتعليم، يوم 2 أبريل المقبل، وذلك للمحافظات الآتية:

- محافظة القاهرة

- محافظة الإسكندرية

- محافظة الشرقية

- محافظة كفرالشيخ

- محافظة الفيوم

- محافظة دمياط

- محافظة بني سويف

- محافظة الإسماعيلية

- محافظة الجيزة

- محافظة السويس

- محافظة بورسعيد

مواصفات الامتحانات

وعن مواصفات أسئلة الامتحان أكد عدد من المتقدمين الذين أدوا الامتحانات في المحافظات غير المذكورة أن الأسئلة متنوعة ومختلفة وشاملة كل المجالات والتخصصات والمعلومات العامة، ولا بد أن تكون لدى المتقدم معرفة شاملة حتى يتمكن من الإجابة عنها.

وأشادوا بالاختبار الإلكتروني الذي يضمن شفافية ونزاهة النتيجة، ويوفر الوقت في الإجابة عن الأسئلة، مؤكدين أن أسئلة الامتحانات قيمة.

وبالنسبة لرابط النتيجة فإنه من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الامتحانات من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

وظيفة معلم مساعد فصل

وعن وظيفة معلم مساعد فصل، حدد تفاصيلها القانون رقم 155 لسنة 2007، الذي يعطي الرخصة المهنية للمعلم، أي أن سلم الكادر الوظيفي للمعلمين يبدأ بمعلم مساعد ثم معلم أول ومعلم خبير ومعلم كبير، وكلمة فصل تعني أن هذا المعلم يدرس للصفوف الأولى، أي الصفوف الأول الابتدائي والثاني والثالث ويدرس كل المواد لها.