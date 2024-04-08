الإثنين 08 أبريل 2024
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وكيل "تعليم دمياط" يبحث كافة الاستعدادات والضوابط لاستقبال امتحانات "الترم الثاني"

تعليم دمياط
تعليم دمياط

عقد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا مع  وكلاء الإدارات التعليمية ومدراء المراحل بالمديرية والإدارات التعليمية، وذلك لبحث كافة الاستعدادات والضوابط لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني.


 

وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة استكمال جميع المعلمين للفصل الدراسي الثاني ومراجعة مناهجهم، وكذلك التأكيد على الموجهين واضعي الأسئلة الالتزام بكافة ضوابط ورقة الامتحان، والتعليمات الواردة من الوزارة بهذا الخصوص وسلامة ورقة الامتحان وجودتها من حيث الطباعة، كما شدد على ضرورة توفير المناخ المناسب لجميع الطلاب الممتحنين، والتعامل بحزم مع المخالفين، والتأكد من سلامة المراوح والإضاءة، والالتزام بضوابط وسائل الأمن والسلامة داخل وخارج اللجان.


 

وأشار "غريب"، إلى حتمية التنفيذ الصارم لكافة القرارات الوزارية المنظمة لعمل الامتحانات، والقرار الجمهوري الخاص بمنع ومعاقبة الغش أو الإخلال بالنظام العام لجميع الامتحانات.


 

وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة في جميع أعمال تقدير الدرجات، ورصد النتائج مع مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات، وعدم استخراج أية نتائج قبل اعتمادها بشكل رسمي، وإعلان النتائج بعد مراجعة نسبة 10% من قبل التوجيه الفني وإتاحة النتيجة لأولياء الأمور.

 

واختتم الاجتماع، بالتأكيد على ضرورة مراعاة الضوابط الأمنية في الامتحانات العامة والمحلية والنقل، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لوضع خطة لتأمين المدارس والمباني التعليمية والكنترولات، والانتهاء من تجهيز وتشكيل غرف عمليات متابعة الامتحانات بالمديرية والإدارات، ومطالبة مديرى الإدارات بكتابة تقرير يومي عن سير الامتحانات (إيجابيات – سلبيات)، وماتم اتخاذه من إجراءات.


 

وشدد وكيل الوزارة في جولته في المدارس، على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف المراحل، مؤكدا أهمية جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية والاهتمام بطابور الصباح والالتزام بتحية العلم والسلام الجمهوري.

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