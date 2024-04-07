الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وكيل تعليم دمياط يتفقد مدارس إدارة السرو

وكيل تعليم دمياط
وكيل تعليم دمياط

تفقد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم  دمياط، سير العملية التعليمية بمدارس إدارة السرو التعليمية، في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمتابعة انتظام العملية التعليمية ومتابعة المدارس ومدى انتظام الطلاب في الحضور.

 

رافقه خلال الجولة وائل الموجي مدير إدارة السرو التعليمية، وشملت الجولة مدارس الشهيد محمد عربانو والشهيد حسام التابعى وعبدالرحمن صالح تعليم اساسي والشهيد على محمد علي ودياب مبروك الإعدادية واسماعيل عبده تعليم أساسي.
 

وحضر وكيل الوزارة طابور الصباح وتفقد الفصول الدراسية وحجرات الأنشطة والمكتبات وأجرى مع الطلاب حوارًا للاستماع إلى آرائهم حول العملية التعليمية، ومتابعة مدى تحصيلهم للمواد الدراسية المقدمة لهم للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمى، وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم، بالإضافة إلي متابعة انتظام الحضور، وممارسة الأنشطة الطلابية.

 

وأكد وكيل الوزارة الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف المراحل، مؤكدا أهمية جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية، والاهتمام بطابور الصباح، والالتزام بتحية العلم والسلام الجمهوري.

 

ووجه بتفعيل الأنشطة التربوية، وتخصيص فقرة يومية بالإذاعة المدرسية حول القيم الأخلاقية والتغيرات المناخية، وكيفية التعامل مع الأزمات والكوارث والمشروعات القومية؛ لتعريفهم بما تم إنجازه لتنمية روح الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب، بالإضافة إلى إثراء معلومات الطلاب من خلال البحث والاطلاع.

وأكد  وكيل الوزارة الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف المراحل، مؤكدا أهمية جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية، والاهتمام بطابور الصباح، والالتزام بتحية العلم والسلام الجمهوري.

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