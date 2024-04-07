الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تكريم حفظة القرآن الكريم في دمياط الجديدة

تكريم حفظة القرآن
تكريم حفظة القرآن الكريم

شهد الدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، اليوم الأحد، بحضور الدكتور محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، وعدد من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمدينة، حفل تكريم وتوزيع الجوائز على أصحاب المراكز الأولى فى المسابقة السنوية الكبرى في حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه وبيان مقاصده، التي نظمها مجلس الأمناء لأبناء مدينة دمياط الجديدة والمقيمين بها خلال شهر رمضان المبارك ١٤٤٥ هجرية، تحت إشراف مديرية أوقاف دمياط.


 وتم تكريم أصحاب المراكز الأولى فى المسابقة ومنحهم شهادات تقدير وجوائز مادية وعينية قيمة مقدمة من مجلس الأمناء، كما تبرع صاحب إحدى شركات السفر برحلة عمرة مجانية لوالدي  أصحاب المركز الأول والثاني بالمسابقة.

وعلى هامش الحفل، قدمت مديرية أوقاف دمياط ومجلس إدارة مسجد الدعوة بمدينة دمياط الجديدة ، 30 جائزة تشجيعية مادية وعينية للمميزين من حفظة كتاب الله المشاركين في كل فرع من فروع المسابقة.

من جهته، أعرب رئيس المجلس عن سعادته بتواجد هذا العدد الكبير من أبناء المدينة فى هذه المسابقة، مشيرا إلى أن تنظيم مثل هذه الفاعليات تُساهم فى توضيح أهمية الدور المجتمعي الذي يقدمه مجلس أمناء المدينة، وتهدف إلى تحقيق التواصل المباشر مع جميع أبناء المدينة.
 

وأكد حرص مجلس الأمناء على تقديم سُبل الدعم لكافة الأنشطة الدينية والثقافية والإجتماعية والرياضية لجميع فئات الأسرة من أهالى المدينة.
 

من ناحيته، أشاد رئيس الجهاز بدور مجلس أمناء المدينة ودعمه اللامحدود لكافة الأنشطة المختلفة بالمدينة ، مؤكدًا دعمه الكامل لتنظيم مثل تلك الفعاليات ضمن المشاركة المجتمعية لسكان مدينة دمياط الجديدة.
 

يذكر أن اختبارات تلك المسابقة، أجريت يوم السابع عشر من شهر رمضان الجاري بمسجد الدعوة بمدينة دمياط الجديدة، تحت إشراف لجنة من المحكمين والمشرفين من مديرية أوقاف دمياط، على ثلاث مستويات، المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا مع أحكام التلاوة، المستوى الثاني حفظ ثلاثة أرباع القرآن الكريم كاملا مع أحكام التلاوة، المستوى الثالث حفظ نصف القرآن الكريم مع أحكام التلاوة.

أحداث دمياط بمدينة دمياط الجديدة القرآن الكريم دمياط إعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط

مواد متعلقة

ساحات ومساجد صلاة عيد الفطر فى دمياط

ننشر استعدادات شركة مياه الشرب لاستقبال العيد في دمياط

الكشف بالمجان على 1175 مواطنًا خلال قافلة طبية بدمياط

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع في ميناء دمياط

ورش عمل ومحاكاة ضمن احتفالات اليوم العالمي للأرض في دمياط

ضبط مليون و30 ألف كيلو دواجن فاسدة فى دمياط

إحالة 13 طبيبا وعاملا تغيبوا عن العمل إلى التحقيق في دمياط

وكيل "تعليم دمياط" يتفقد مدارس إدارة كفر البطيخ في جولة ميدانية

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

عاجل| مصدر داخل الزمالك يكشف مصير عودة أشرف بن شرقى بالموسم المقبل

عاجل| خسائر فادحة.. كواليس انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلى من جنوب قطاع غزة

صدمة للأهلاوية بسبب مدة غياب حسين الشحات عن الملاعب (خاص)

مكنتش عايز أموته.. اعترافات تفصيلية للمتهم بقتل ابنه فى أوسيم

إحالة المتهم بدهس تسنيم بسطاوى بالتجمع لمحاكمة عاجلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

صور

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

محطة تل أبيب

المزيد

أسخن اتصال أمريكى- إسرائيلى.. تفاصيل تهديد بايدن لنتنياهو بفرض عقوبات على إسرائيل

عاجل| خسائر فادحة.. كواليس انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلى من جنوب قطاع غزة

غليان إسرائيلى لعقد "صفقة المحتجزين".. هل يستجيب "بيبى المأزوم"؟