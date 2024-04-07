قسيس بجوار شيخ.. سحور الوحدة الوطنية في دمياط (صور)

شهدت محافظة دمياط في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، سحور الوحدة الوطنية بدمياط في إطار الحب المتبادل بين المسلمين والمسيحيين حيث أقامت كنيسة الروم بدمياط حفلا وسحورا جماعيا لتوطيد العلاقات وإظهار مشاعر الحب والود والتسامح وذلك برعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وبحضور اللواء محمد رأفت همام السكرتير العام لمحافظة دمياط والشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، والأنبا بندليمون ولفيف من القيادات السياسية والتنفيذية.



ومن جانبه قال الأنبا بندليمون كاهن كنيسة الروم الأرثوذكس في محافظة دمياط، إن ذلك السحور تقليد أصبح يتكرر كل عام في دمياط للتدليل على أواصر المحبة والودّ والانتماء بين المسلمين والأقباط في محافظة دمياط دون تفرقة فنحن جميعا شعب واحد ولن يفرقنا شيء أو شخص.

وقال الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف في دمياط، إنه تم تحديد عدة مساجد كبرى وساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك 2024 منها "مسجد الرحمن، ومسجد المنياوي، ومسجد الدعوة، ومسجد الكبير بكفر البطيخ، ومسجد عمرو بن العاص، ومسجد الهداء، ومسجد أبو بكر الصديق، ومسجد الكبير بكفر سعد، ومسجد ولسن بدمياط ومسجد الكبير بكفر شحاتة، ومسجد البحر الوسطاني، ومسجد النصر، مسجد طلعت بدمياط، ومسجد السلام، ومسجد الكبير بالناصرية، ومسجد الكبير بشرباص ومسجد السلام، ومسجد السرايا، ومسجد اللوزي،ومسجد البحر بكفر سليمان، ومسجد البحر بكفر المنازلة، ومسجد الكبير بميت غالب، ومسجد الهدى النبوي مسجد القديم".