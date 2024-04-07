حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادرت 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة منها السفينة ( LILA PIRAEUS ) والتي ترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 179 م وعرضها 26 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ30204 طن من القمح لصالح القطاع الخاص، حيث يأتي ذلك تأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح.



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 60734 طن تشمل: 6900 طن علف بنجر و2625 طن مولاس و11236 طن كلينكر صب و16355 طن يوريا صب و4122 طن اسمنت صب و19496 طن بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31595 طن تشمل: 12582 طن قمح و7710 طن خردة و7263 طن حديد و4040 طن ابلاكاش.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 419 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 354 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3232 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 46236 طنًا،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 160630 طنًا.

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2428 طن قمح متجهين إلى صوامع امبابة والقليوبية، وقطار بعد أن فرغ عدد 50 حاوية 20 قدم قادم من السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6626 شاحنة، حيث تابع اللواء بحري أحمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط حركة الصادر من الحاويات 419 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 354 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3232 حاوية مكافئة.