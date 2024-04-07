الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مشارك بحفل إفطار الأسرة المصرية من دمياط: "الرئيس السيسي صارح الشعب المصري بكافة التحديات"

علي كيوان
علي كيوان

قال علي كيوان، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط والمشارك في إفطار الأسرة المصرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن إفطار الأسرة المصرية شهد وجود فئات مختلفة ومتنوعة من الشعب المصري ووجود سيدات أصحاب رحلات كفاح، وأبطال رياضيين من ذوي الهمم وشخصيات ذات قصص نجاح في مصر.

 

وأكمل علي كيوان، أنه بحضور الإفطار وجد أن الرئيس السيسي يحرص على الحديث من القلب للشعب المصري، وتقديم مكاشفة عن أبرز التحديات والمشاكل الموجودة لإيجاد حلول لها، مؤكدا أن مصر تشهد مرحلة مختلفة ولكن التحديات الاقتصادية التي تهم المواطن بصورة رئيسية تحتاج إلى سياسات مختلفة من كافة المستويات وخاصة الوزارات الخدمية والمحافظين والمسئولين التنفيذيين من اجل الوصول إلى حلول تحسن مستوى معيشة المواطن المصري.

 

وأقيم  حفل إفطار الأسرة المصرية تحت رعاية وحضور  الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة  واسعة من كبار رجال الدولة، والوزراء، والمحافظين، ورؤساء الجامعات، ورجال الأزهر والكنيسة، وقيادات حزب مستقبل وطن ونواب مجلسى النواب والشيوخ، ولفيف من الإعلاميين، وعدد من الشخصيات العامة، ورموز من كافة أطياف المجتمع.

 

وقد عبرعلي كيوان، عن فخره واعتزازه بالمشاركة في إفطار الأسرة المصرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة واسعة من كافة أطياف الشعب المصري من أجل لم الشمل حول مائدة إفطار واحدة، بوجود القائد الرئيس عبد الفتاح السيسى.
 

وأكد كيوان، على أن استمرار صلابة الدولة المصرية ووحدتها القوية، بقيادتها السياسية ومواطنيها الشرفاء جنبًا إلي جنب ويدا واحدة، مجتمعين دوما فى نسيج واحد داخل وطن عظيم على الخير والمحبة والسلام من أجل رفعة الوطن وتقدمه بين الأمم.

 

 

دمياط مستقبل وطن , الرئيس السيسي إفطار الأسرة أحداث دمياط

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