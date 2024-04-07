بالملايين.. إحباط محاولة سرقة حرز دواجن فاسدة في دمياط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، من ضبط 16 شخصا اقتحموا ثلاجة السلع الغذائية الكائنة بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة والمتحفظ فيها على الدواجن منتهية الصلاحية أكثر من ألف طن دواجن ومقطعات دواجن لسرقتها وفك الأختام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تمكنت مباحث تموين دمياط بقيادة اللواء محمد عزت والمقدم محمد يحيى، من ضبط كميات من الفراخ بأوزان كيلو وكيلو و٢٠٠ وصدور فراخ مستوردة برازيلي تم تخزينها بقصد احتكارها لزيادة ثمنها وإعادة طرحها مرة أخرى بتواريخ جديدة بعد انتهاء صلاحيته.



جرى ضبط الكميات المذكورة وحرر محضر شرطي رقم ٢٦٨٤ جنح قسم دمياط الجديده لسنة ۲۰۲٤ ضد المدعو مجدى أمين حسن بلده ٥٤ سنة المسئول عن ثلاجة إيجى كول للتبريد الكائنة بناحية المنطقة الصناعية دائرة قسم دمياط الجديدة ومقيم نوسا الغيط اجا دقهلية وذلك لحيازته وتخزين كمية من الدواجن منتهية استيراد شركة الشاهين جروب دواجن عبارة عن دواجن وزن (۱) كجم باجمالي وزن (١٨٩،٧٥۰) طن ودواجن وزن ( ۱،۱۰۰) كجم بإجمالي وزن (٢٩،٧٥٥) طن ودواجن وزن (۱،۲۰۰) كجم بإجمالي ٢٨٦،٢۰۰ طن وصدور دواجن بإجمالي (٤٩٩،٥٠٠) طن بإجمالی مضبوطات (ألف طن وخمسة آلاف ومائتان وخمسة كيلو جرام).

كانت مباحث التموين في مديرية أمن دمياط، قد نجحت في ضبط الكمية المذكورة تحت إشراف اللواء حسام توفيق مدير أمن دمياط، واللواء محمد عزت مدير إدارة البحث الجنائي، حيث نجحت مباحث تموين دمياط في استهداف ثلاجة عملاقة بدمياط الجديدة وبداخلها مليون و٣٠ ألف كيلو فراخ وصدور منتهية الصلاحية بلغت قيمتها المالية١٣٠ مليون جنيها.

وتلقى المقدم محمد يحيى رئيس مباحث تموين دمياط وسيد عبيد كبير مفتشين مباحث تموين دمياط، معلومات أولية بهذه الثلاجه وبالانتقال لرجال مباحث التموين كانت المفاجأة مليون و٣٠ ألف فرخة منتهية داخل الثلاجة وبتحرير محضر وإبلاغ وزاره التموين تم التحفظ على الكمية الهائلة وعرض المسئول على النيابة التي تباشر التحقيق الآن.