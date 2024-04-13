طريقة عمل كفتة الأرز 2024 بشكل سريع في المنزل

تبحث الملايين من ربات البيوت عن طريقة عمل كفتة الأرز والتي تعد الوجبة المفضلة لكثير من الأطفال خاصة وأنها وجبة متوازنة تجمع بين النشويات والبروتين وتزين السفرة المصرية في وجبة الغذاء ويمكن تحضريها من خلال مقادير بسيطة موجودة في كافة البيوت المصرية.

طريقة عمل كفتة الأرز 2024

نعرض للقراء طريقة عمل كفتة الأرز وفقا للمقادير التالية:-

1 كيلو من اللحم الجملي أو العجالي الحمراء خالية من الدهون.

600 جرام من الأرز.

عدد 2 حزمة كزبرة.

عدد 1 حزمة بقدونس.

عدد 1 حومة شبت.

عدد 3 قرون فلفل رومي يمكن استبدالها بفلفل حار حسب الرغبة.

عدد 2 عود نعناع أخضر.

عدد 8 فصوص ثوم.

بصلة متوسطة مقطعة مكعبات.

بهارات فلفل وملح وكمون ورشة 7 بهارات.

طريقة تحضير كفتة الأرز 2024

نضع كافة المكونات في طبق كبير ويفضل فرمها في الكابة أو عند الجزار مرتين حتى تصبح ناعمة تماما يتم استخدام قلليل من الزيت في تصبيع العجينة ويتم تحميرها في زيت غزير حتى تصبح مائلة للبني يمكن أكلها بهذه الطريقة أو وضعها في الصلصلة.

طريقة عمل كفتة الرز بالصلصة من خلال عمل تسبيكة صلصلة بالبصل والثوم ووضع فيها كمية من كفتة الرز حتى يختلط الكفتة مع الصلصلة قليلا وترك الباقي محمر.

تعرف على سر تماسك كفتة الرز 2024

يجب التمسك بالمقادير التي سبق ذكرها خلال التقرير 1 كيلو لحمة و600 جرام من الأرز والعجن فيها جيدا حتى التمسك بالقوام المطلوب ولذلك حتى نحصل على النتيجة المرجوة دون تفكيك سواء في الزيت أثناء التحمير أو في الصلصة أثناء الطبخ حيث تتميز الطريقة بسهولة التحضير وسرعة في انجاز.

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