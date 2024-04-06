السبت 06 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الوكيل الشرعى لمنطقة مطروح الأزهرية يتفقد ورشة عمل لموجهى العموم على المهام الأدائية

الوكيل الشرعي لمنطقة
الوكيل الشرعي لمنطقة مطروح الأزهرية يتفقد ورشة عمل

تفقد فضيلة الشيخ عطية سالم، مدير عام العلوم الدينية والعربية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم السبت، فعاليات ورشة عمل «المهام الأدائية» لموجهي العموم، والأوائل، بديوان عام المنطقة الأزهرية.

  • تنمية الكفاءة المهنية والتربوية لأعضاء هيئة التدريس

وأشار الوكيل الشرعي للمنطقة، خلال لقائه اليوم بالمتدربين، إلى أن الورشة التدريبية تهدف إلى تنمية الكفاءة المهنية والتربوية لأعضاء هيئة التدريس كافة، والارتقاء الأمثل بمستواهم العلمي والتربوي، مشددًا على أهمية الاستفادة من هذه الورش التدريبية للارتقاء بالمنظومة التعليمية والمستوى التعليمي لطلاب الأزهر الشريف.

  • المهام الأدائية

ومن جانبه، أوضح السيد ناصف، مدير إدارة التدريب بالمنطقة، أن ورش العمل سوف يتم تنفيذها على مرحلتين، على أن تكون المرحلة الأولى لموجهي العموم والأوائل، في كل التخصصات، على أن يتم غدًا تنفيذ المرحلة الثانية للورشة التدريبية على "المهام الأدائية"، للموجهين ومشرفي المواد الدراسية، من خلال الموجهين العموم والأوائل، بإدارات التعليمية، ويتم نقل أثرها من خلال مشرفي المواد الدراسية للمعلمين في معاهدهم حول نفس المادة التدريبية المرسلة من إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد للمهام الأدائية.

الوكيل الشرعي لمنطقة مطروح الأزهرية يتفقد ورشة عمل
الوكيل الشرعي لمنطقة مطروح الأزهرية يتفقد ورشة عمل
الوكيل الشرعي لمنطقة مطروح الأزهرية يتفقد ورشة عمل
الوكيل الشرعي لمنطقة مطروح الأزهرية يتفقد ورشة عمل
الوكيل الشرعي لمنطقة مطروح الأزهرية يتفقد ورشة عمل
الوكيل الشرعي لمنطقة مطروح الأزهرية يتفقد ورشة عمل
ورشة عمل المهام الأدائية منطقة مطروح الأزهرية موجهي العموم والأوائل العلوم الدينية والعربية مطروح

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