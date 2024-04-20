السبت 20 أبريل 2024
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تحقيقات ومتابعات

آليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024.. مصادر بالتعليم توضح

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل سحب الامتحانات  خلال امتحانات الثانوية العامة 2024، وقالت إنه سيتم سحب الامتحانات بنفس مواصفات العام الماضي من بنوك الأسئلة بما يضمن جودتها ودقتها، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل لجان من الخبراء لاعتماد نموذج الإجابة حرصًا على تحقيق تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.

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آليات تصحيح البابل شيت 

 كما أنه سيتم، كما هو العام الماضي، تصحيح إجابات أسئلة (البابل شيت) إلكترونيًا وتصحيح إجابات الأسئلة المقالية من خلال إرسال صورة إجابة الطالب لاثنين من المعلمين عبر التابلت الخاص بالمعلم وفي حال وجود اختلاف في التقييم بأكثر من نصف درجة يتم مراجعة تصحيح الإجابة عبر معلم ثالث لضمان حصول الطالب على حقه كاملا، مضيفا أنه سيتم توزيع درجات إجابة الأسئلة المقالية علي خطوات الإجابة وليس على الإجابة النهائية فقط.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال استعداداتها عن امتحانات الثانوية العامة أنه  تم اتخاذ إجراءات جديدة وحازمة والاستعداد المبكر لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام بعد حصر جميع المشكلات التي واجهت الامتحانات خلال الأعوام الماضية، وتفاديها هذا العام.

 

استخدام العصا الإلكترونية 

وشدد الوزير في هذا الإطار على التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان واستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن الإلكترونيات ومنع اصطحاب المراقبين الهواتف المحمولة داخل اللجان واستخدام تقنيات حديثة سيتم تطبيقها العام الحالي في مواجهة محاولات الغش الإلكتروني، مؤكدا أنه سيتم على الفور رصد أي طالب يقوم بمحاولة غش إلكتروني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وأكد الوزير أنه فى ضوء موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تمت الموافقة على صرف مكافآت إجادة مجزية الأسبوع القادم لجميع العاملين بأعمال امتحانات الثانوية العامة وامتحانات الدبلومات الفنية عن العام الماضي ٢٠٢٣ والمعاونين والعمال، وذلك من الموارد الذاتية للوزارة وصندوق دعم المشروعات التعليمية.

 

4 يونيو بدء أمتحانات الفصل الدراسي الثاني إجراء امتحانات إجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي من المنزل التعليم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

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