السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مفاجأة سارة من وزير التربية والتعليم للمشاركين فى مراقبة امتحانات "الدبلومات الفنية"

الدكتور رضا حجازى
الدكتور رضا حجازى

أعلنت الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه فى ضوء موافقة  رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تمت الموافقة على صرف مكافآت إجادة مجزية لجميع العاملين بأعمال امتحانات الثانوية العامة وامتحانات الدبلومات الفنية عن العام الماضي ٢٠٢٣ والمعاونين والعمال، وذلك من الموارد الذاتية للوزارة وصندوق دعم المشروعات التعليمية.

تفاصيل استخراج أرقام الجلوس 

كما أكد الوزير خلال بيان صحفى على إجراءات استخراج  أرقام الجلوس، وتوفير الخامات الخاصة للامتحانات العملية والمعملية لجميع التخصصات.

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واستعرض الدكتور رضا حجازى خلال أجتماع له اليوم  أهم التعليمات والإجراءات التى من شأنها ضبط سير امتحانات الدبلومات الفنية، حيث وجه الوزير بضرورة قيام لجان الإدارة بمعاينة جميع لجان سير الامتحان والتأكد من صلاحيتها وصيانتها.

وشدد الوزير في هذا الإطار على اهمية تامين  اللجان التى تحتاج إلى زيادة تأمين، وتكليف أكثر من عضو لجنة إدارة  من المشهود لهم بالكفاءة داخل هذه اللجان.

ووجه الوزير بضرورة توافر أعضاء قانونيين لجميع اللجان على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ضرورة تدريب أعضاء لجان الإدارة المكلفين للعمل داخل لجان سير الامتحانات على طبيعة عملهم داخل اللجان.

وزير التعليم يشدد على رصد السلبيات 

كما شدد الوزير  على التنبيه على كل عضو لجنة الإدارة بعدم التدخل المباشر فى عمل  رئيس اللجنة، وضررورة التواصل مع لجنة الإدارة وإعداد تقرير بالسلبيات والمشاكل يوميا وفي حينها، ليتخذ رئيس لجنة الإدارة الإجراءات المناسبة مع رئيس اللجنة.

كما شدد على تطبيق كافة الاجراءات المتعلقة بضبط لجان سير الامتحانات وإجراء التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان واستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن اجزة المحمول والاجهزة الالكترونية وكذلك منع اصطحاب المراقبين الهواتف المحمولة داخل اللجان، مؤكدًا أنه سيتم على الفور رصد أي طالب يقوم بمحاولة غش إلكتروني واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حياله.

,موازنة التعليم إجتياز الامتحانات دون دراسة إمتحانات الدبلومات الفنية بمحافظة القاهرة إجراء امتحانات 4 يونيو بدء أمتحانات الفصل الدراسي الثاني

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