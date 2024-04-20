قبل انطلاقها في يونيو.. 20 قرارًا من "التعليم" بشأن امتحانات الثانوية العامة

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، 20 قرارًا مهمًا بشأن امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، حيث تنطلق الامتحانات في يونيو المقبل، وفي هذا السياق، ترصد "الدستور" الـ20 قرار.

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قرارات "التعليم" بشأن امتحانات الثانوية العامة

1- توفير كل الإجراءات والدعم لإتمام عملية سير الامتحانات بانضباط ونجاح.

2- صرف مكافآت إجادة مجزية لجميع العاملين بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية عن العام الدراسي ٢٠٢٣.

3- توفير الخامات الخاصة بالامتحانات العملية والمعملية لجميع التخصصات.

4- معاينة جميع لجان سير الامتحان والتأكد من صلاحيتها وأنها غير مدرجة بأعمال الصيانة.



5- توافر أعضاء قانونيين لجميع اللجان على مستوى الجمهورية.

6- تطبيق الإجراءات المتعلقة بضبط لجان سير الامتحانات وإجراء التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان.

7- سحب الامتحانات من بنوك الأسئلة بنفس مواصفات العام الماضي لضمان الجودة والدقة.. وتشكيل لجان من الخبراء لاعتماد نموذج الإجابة.

8- تصحيح إجابات أسئلة (البابل شيت) إلكترونيًا، وتصحيح إجابات الأسئلة المقالية من خلال إرسال صورة إجابة الطالب لاثنين من المعلمين عبر التابلت الخاص بالمعلم.

9- توزيع درجات إجابة الأسئلة المقالية على خطوات الإجابة وليس على الإجابة النهائية فقط.

10- صرف مكافآت إجادة مجزية الأسبوع القادم لجميع العاملين بأعمال امتحانات الثانوية العامة وامتحانات الدبلومات الفنية عن العام الماضي ٢٠٢٣.

11- اتخاذ إجراءات جديدة وحازمة والاستعداد المبكر لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام.

12- التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان واستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن الإلكترونيات، ومنع اصطحاب المراقبين الهواتف المحمولة داخل اللجان.

13- استخدام تقنيات حديثة سيتم تطبيقها هذا العام في مواجهة محاولات الغش الإلكتروني.

14- رصد أي طالب يقوم بمحاولة غش إلكتروني على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

15- معاينة جميع لجان سير الامتحان والتأكد من صلاحيتها وأنها غير مدرجة بأعمال الصيانة.

16- التأكد من وجود كاميرات داخل اللجان الفرعية وإصلاح أي أعطال بها.

17- تدريب أعضاء لجان الإدارة المكلفين للعمل داخل لجان سير الامتحانات على طبيعة عملهم داخل اللجان.

18- حظر الندب المحلي تمامًا إلا عن طريق لجنة الإدارة.

19- إعداد تقرير يومي بما يحدث في اللجنة من رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل لتقييم أدائهم.

20- إعداد كشوف بأسماء وأرقام تليفونات الطلاب الراسبين والتواصل معهم للحضور إلى لجنة النظام والمراقبة لعمل استمارة التقدم.