بعد نشر "الدستور".. وزير التعليم يعلق على تدريس "المثلية الجنسية" فى مدرسة دولية

في إطار ما تم تداوله حول قيام إحدى المدارس الدولية بالترويج لقيم وأخلاقيات مرفوضة في المجتمع المصري، وجّه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فور انتهاء إجازة عيد الفطر بتشكيل لجنة من التعليم الدولي وقيادات الوزارة وإرسالها للمدرسة للوقوف علي الموقف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة على الفور في حال ثبوت المخالفات التي تم تداولها.

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وأكدت التعليم، خلال رد رسمي أرسلته لـ«الدستور» رفضها التام لقيام أي مدرسة على أرض مصر بالترويج أو تدريس مواد دراسية تخالف ثوابت الغريزة الإنسانية والعقائد السماوية والأخلاقيات والقيم التي يقوم عليها المجتمع المصري، مشددة على أن تنشئة أبنائها الطلاب تنشئة سليمة أحد أهم أولوياتها تبذل في إطارها كافة الجهود إيمانا منها بدورها في صناعة أجيال المستقبل التي تحمل على عاتقها أمن وسلامة المجتمع.

وأثار تدريس إحدى المدارس الدولية بالتجمع الخامس، مادة تتناول المثلية الجنسية للتلاميذ في المرحلة الابتدائية، حالة كبيرة من الجدل، على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شكاوى لأولياء أمور، تُفيد بأن مدرسة في التجمع الخامس، يوجد في نظامها التعليمي مادة تتحدث عن المثلية الجنسية لطلاب الصف السادس الابتدائي.

وتحركت نائبة في البرلمان على الفور بعد تداول الواقعة بشكل كبير، وتدخلت بطلب إحاطه للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للتحقيق في الواقعة.

وقالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن هذا الأمر فى غاية الخطورة، مشيرة إلى أنها تواصلت مع أولياء الامور والذين نقلوا لها شكوتهم من هذا الأمر.

وأشارت إلى أنها بصدد التقدم بطلب إحاطة عاجل، إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم الفنى، بشأن الإجراءات الرقابية على المدارس الدولية، لمنع تدريس مادة تتضمن أفكارًا من شأنها استغلال براءة الأطفال وهدم القيم والأخلاق والعادات المجتمعية، وتعاليم وثوابت الأديان السماوية، بدعوتها إلى المثلية الجنسية لطلاب الصف السادس الابتدائى بإحدى المدارس الدولية بالتجمع الخامس.

صور للدروس المثيرة للجدل

كانت حصلت "الدستور" على صور للدروس التي أثارت الجدل، والتي يتم تدريسها للتلاميذ بالصف السادس الابتدائي، وتتحدث عن المثلية الجنسية مع وجود صور شارحة، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بينما نشرت المدرسة أعلام «الرينبو» عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".