الثلاثاء 16 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

9 من أسرة واحدة.. الحزن يُخيم على عمان بعد وفاة 11 طالبًا.. ما القصة ؟

صورة الطلاب
صورة الطلاب

خيم الحزن على عمان بعد وفاة أكثر من 11 طالبًا أثناء عودتهم من المدرسة بسبب السيول التي نتجت عن منخفض الهدير الذي بدأ منذ أول أمس الأحد، في عمان ومستمر حتى الآن، كما أن هؤلاء الطلاب يوجد منهم توأم و9 من عائلة واحدة.

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حاكم دبي يعزي 

في تعزية لهؤلاء الطلاب وأهاليهم، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي في منشور له عبر تويتر: خالص تعازينا لأخي جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان.. ولأهل عمان.. ولجميع طلاب العلم في عمان في وفاة طلاب المدرسة في محافظة شمال الشرقية نتيجة الحالة الجوية الاستثنائية التي تمر بها السلطنة.. قلوبنا معكم.. ومصابكم مصابنا … وأبناؤكم أبناؤنا … رحمهم الله وأسكنهم فسيح جنانه وألهم أهلهم الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

عواصف رعدية

كما شهدت عمان منذ الأحد الماضي، عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية، مما أدى إلى حدوث سيول في مناطق مختلفة من شمال وشرق البلاد وتم إغلاق المدارس الحكومية والخاصة في معظم المحافظات أمس الإثنين، حيث تلقى الطلاب دروسهم عبر الإنترنت وتدخلت القوات الجوية العمانية عشرات المرات منذ الأحد لإنقاذ المواطنين العالقين بسبب الفيضانات، ومن المتوقع أن تبلغ الأحوال الجوية السيئة ذروتها في سلطنة عُمان اليوم  ، على أن تستمر حتى مساء الأربعاء.

منخفض جوي

وشهدت عدد من دول الخليج، حالة عدم الاستقرار الجوي وفقًا للمركز الوطني للأرصاد والتي يتوقع أن تستمر حتى الأربعاء المقبل، حيث تهيأت فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها أمطار على المناطق الجنوبية، ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا. 

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