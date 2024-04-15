الثلاثاء 16 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

السفارة السعودية تحذر مواطنيها: الثلاثاء ذروة المنخفض الجوى فى عمان

المنخفض الجوي في
المنخفض الجوي في عمان

حذرت سفارة المملكة العربية السعودية في مسقط من طقس يوم غدٍ الثلاثاء في سلطنة عُمان.

وأوضح بيان للسفارة أن تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة بهيئة الطيران المدني تشير إلى أنّ ذروة الحالة الجوية التي تتأثر بها سلطنة عُمان ستكون يوم غدٍ الثلاثاء، مهيبةً بمواطني السعودية المتواجدين في سلطنة عُمان ضرورة توخي الحيطة والحذر.

وتسببت الأمطار الغزيرة والتقلبات الجوية الاستثنائية التي تعرضت لها مناطق عدة في سلطنة عُمان في حدوث سيول عارمة، أسفرت عن مقتل 17 شخصًا على الأقل، في وقت لا يزال رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين، حسبما ذكرت السلطات اليوم الإثنين.

ارتفع عدد ضحايا المنخفض الجوي إلى 13 وفاة. معظم الضحايا من تلاميذ مدرسة انجرفت مركبتهم بنيابة سمد الشأن.تم العثور على مفقودين اثنين من بين 5 مفقودين.
 تمكنت فرق الدفاع المدني والإسعاف من إنقاذ 1200 شخص من إحدى المدارس بولاية "المضيبي" بعد أن غمرت مدرستهم المياه.

أعرب مجلس الوزراء عن خالص تعازيه إلى أسر وأهالي الطلبة المتوفين في محافظة شمال الشرقية.
حذر التليفزيون العماني من استمرار نشاط خلايا رعدية وهطول أمطار متفاوتة الغزارة على أجزاء من محافظات جنوب الباطنة ومسقط والوسطى والداخلية والظاهرة.

من المتوقع هطول أمطار غزيرة اليوم الإثنين تتركز على محافظتي جنوب وشمال الشرقية والمناطق الجنوبية من محافظة الداخلية.
ذروة الحالة الجوية اليوم ستمتد من فترة الظهيرة حتى الليل.
رصدت خلية رعدية قد تتعمق وتؤثر بشكل كبير على محافظة الداخلية ومناطق من محافظتي جنوب الشرقية وشمال الشرقية.

من المتوقع هطول أمطار غزيرة، غدًا الثلاثاء، حيث تتركز على محافظات مسندم وشمال الباطنة والظاهرة والبريمي وتمتد تدريجيًا لمحافظات الداخلية وجنوب الباطنة ومسقط.


من المتوقع أمطار غزيرة، غدًا، على محافظة مسندم قد تصل إلى 150 ملم.

 

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