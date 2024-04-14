الحصة الأخيرة في سمد الشأن.. منخفض المطير يبتلع 9 طلاب في عمان (فيديو وصور)

شهدت سلطنة عمان أجواء مضطربة وفيضانات خطيرة خلال الساعات الماضية، إذ تداول مدونون على منصة "إكس"، مشاهد صعبة لسيارات تجرفها السيول، ضمن تداعيات منخفض المطير.

شهدت المنطقة هطول أمطار غزيرة تجاوزت المعدلات المعتادة بشكل كبير، مما أدى إلى جريان سيول جارفة اجتاحت الأودية والمناطق السكنية.

الكارثة الإنسانية في سمد الشأن

فُقدان بعض معايير السلامة في التخطيط العمراني، مثل غياب قنوات تصريف مياه الأمطار المناسبة، ساهم في تفاقم حدة الفيضانات.

تقع منطقة سمد الشأن في منطقة جبلية وعرة، مما زاد من صعوبة عمليات الإنقاذ والإغاثة.

طلاب سمد الشأن

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، أعلن قطاع البحث والإنقاذ بالمنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة اليوم تسجيل 12 وفاة جرّاء انجرافهم داخل مركباتهم منهم مواطنان و9 طلاب بنيابة سمد الشأن، بالإضافة إلى أحد الوافدين. ولا يزال البحث جاريّا عن 5 مواطنين في ولاية المضيبي.

مفجع جدا ما حصل صباح اليوم ل ١٤ طالب في الصفوف المتوسطة.. هناك الكثير من يتحمل المسؤولية.. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا (إنا لله وإنا إليه راجعون ).. جبر الله قلوب أهاليهم #منخفض_المطير pic.twitter.com/3a8G1lgBCu — يوسف القاسمي (@ALqasmi801) April 14، 2024

فيديوهات سمد الشأن



وتداول مدونون مقطع فيديو خطير، لمركبات تجرفها الفيضانات بشكل خارج عن السيطرة.



فيديو آخر متداول لطلاب أجبرتهم الأحوال الجوية السيئة على عبور أحد الطرق بصعوبة بعد هطول أمطار غزيرة على قرية سفالة بولاية إبراء في محافظة شمال الشرقية.



وتشير التوقعات إلى غزارة الأمطار الرعدية المصحوبة برياح هابطة نشطة، وتساقط لحبات البرد خلال من صباح الغد الإثنين وتستمر حتى المساء على محافظات شمال الشرقية لعمانية وجنوبها والداخلية ومسقط وجنوب الباطنة، بحسب وكالة الأنباء العمانية.



ولفتت التوقعات إلى أن مع كميات الأمطار تتراوح من 30 إلى 120 ملم تؤدي لجريان الشعاب والأودية.



وفعّلت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة العمانية المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة والقطاعات واللجان الفرعية بالمحافظات المتوقع تأثرها بالحالة الجوية، ورفع درجة الجاهزية للحدّ من تداعياتها والاستجابة لبلاغات الأضرار المحتملة.



إشارة إلى التنبيهات الصادرة من المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة بغزارة الأمطار المتوقعة، وإلى تواصل اللجنة المركزية لإدارة الحالات الطارئة مع المعنيين بمتابعة استمرار تأثر بعض محافظات سلطنة عمان بـ "منخفض المطير".



وحرصًا من الوزارة على سلامة أبنائها الطلبة فقد تقرر تعليق العمل في المدارس وتحويل الدراسة عن بعد وفق الإمكانيات المتاحة في كافة المدارس الحكومية والخاصة والأجنبية في محافظات (مسقط، شمال الشرقية، جنوب الشرقية، الداخلية، الظاهرة)، وذلك ليوم غدٍ الإثنين الموافق 15 أبريل 2024. على أن تُستأنف الدراسة في المدارس يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024.



وتقوم المديريات التعليمية في باقي المحافظات بتقييم ومتابعة تطورات الحالة الجوية واتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بالمدارس التابعة لها.



تقع مدينة عمان، عاصمة سلطنة عمان، في منطقة شبه قاحلة تتميز بشتاء معتدل وصيف حار. وتعتمد عمان بشكل كبير على هطول الأمطار خلال موسم الشتاء لتلبية احتياجاتها من المياه.



تلعب منخفضات المطر دورًا مهما في توفير هطول الأمطار على عمان. وتتكون هذه المنخفضات الجوية عندما تتصادم كتلتان هوائيتان مختلفتان في درجات الحرارة والرطوبة، مما يؤدي إلى ارتفاع بخار الماء في الغلاف الجوي وتكثفه على شكل سحب ممطرة.

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