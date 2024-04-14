الأحد 14 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

أمطار غزيرة وفيضانات تضرب عمان.. والحكومة تفعل المركز الوطنى لإدارة الحالات الطارئة (صور)

فيضانات عمان
فيضانات عمان

أعلنت السلطات العمانية، اليوم الأحد، عن سقوط أمطار غزيرة وحدوث فيضانات في العديد من محافظات سلطنة عمان، ما أدى لجريان الأودية وإغلاق العديد من الطرق والمدارس وسط مخاوف من سقوط ضحايا جراء استمرار الفيضانات.

وشهدت أجزاء من محافظات الداخلية والظاهرة وجنوب الباطنة ومسقط وشمال الشرقية وجنوب الشرقية وأجزاء من شمال الباطنة أمطارًا غزيرة، وذلك وفق صحيفة "عمان".

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من جهتها، أعلنت الشرطة العمانية عن إنقاذ مواطن بعد انجراف مركبته بمجرى وادي حيم بولاية العامرات من قِبل دوريات مركز شرطة العامرات وهيئة الدفاع المدني والإسعاف، وهو بصحة جيدة.

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تفعيل المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة بسبب فيضانات عمان

فيما بدأت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تفعيل المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة والقطاعات واللجان الفرعية بالمحافظات المتوقع تأثرها بالحالة الجوية، ورفع درجة الجاهزية للحد من تداعياتها والاستجابة لبلاغات الأضرار المحتملة. 

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وانهار منزل في وادي بني خالد بمحافظة شمال الشرقية مع وجود محتجزين بداخله، وتتم المتابعة والتعامل من قِبل الفرق المختصة جراء الفيضانات الغزيرة. 

وأدت الأمطار الغزيرة التي شهدتها ولاية نزوى صباح اليوم إلى نزول العديد من الأودية والشعاب التي تشكل روافد الوادي الأبيض كوادي المصلة ووادي السويحرية ووادي كمَه حيث تجمعت الأودية لتشق طريقها وسط الولاية باتجاه الجنوب.

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كما شهدت ولاية إبراء هطول أمطار غزيرة أدت إلى جريان العديد من الشعاب والأودية، ما تسبب في عرقلة حركة المرور على بعض الطرقات.

من جهتها، أعلنت الحكومة العمانية عن تحويل الدراسة إلى نظام التعلم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي الخاصة والكليات المهنية، نظرًا لتوقعات غزارة الأمطار غدًا الإثنين.

وحذرت الأرصاد العمانية من تواجد خلايا رعدية عميقة على ولايات محافظة شمال الشرقية مع فرص استمرارها خلال الساعات المقبلة.

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