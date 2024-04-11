الخميس 11 أبريل 2024
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عالم

مياه بارتفاع 10 أمتار.. فيضانات قياسية في روسيا وكازاخستان.. فيديو

فيضانات في روسيا
فيضانات في روسيا

أعلنت السلطات في روسيا وكازاخستان المجاورة إجلاء أكثر من 100 ألف شخص بسبب ارتفاع منسوب المياه، جراء فيضانات هي الأسوأ منذ عقود.

وحذّر الكرملين، أمس الأربعاء، من صعوبة الوضع في مناطق عدة في جبال الأورال وغرب سيبيريا، فيما لم تبلغ الفيضانات ذروتها بعد.

وتعزى هذه الفيضانات إلى الأمطار الغزيرة المقترنة بارتفاع درجات الحرارة وزيادة ذوبان الثلوج والجليد الذي يغطي الأنهار.

وعلى رغم عدم إثبات أي صلة بتغير المناخ؛ إلا أن العلماء يقولون إن ظاهرة الاحتباس الحراري تثير الظواهر الجوية المتطرفة مثل هطول الأمطار الغزيرة المسببة للفيضانات.

وأقر، المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين بأن الوضع في الأورال وغرب سيبيريا، "متوتر للغاية"، محذّرا من أن "التوقعات غير مبشرة، فمنسوب المياه يواصل الارتفاع".

وأوضح أن "كميات كبيرة من المياه تجتاح" منطقتي كورغان وتيومين شرقا.

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