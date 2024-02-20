الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

ولاية كاليفورنيا الأمريكية معرضة لخطر حدوث فيضانات كبيرة

فيضانات كبيرة
فيضانات كبيرة

أعلنت الأرصاد الجوية الأمريكية أن ولاية كاليفورنيا معرضة لخطر حدوث فيضانات كبيرة، خاصة بعد وصول عاصفة أخرى إلى الولاية.


وذكرت الأرصاد الجوية الأمريكية- في بيان- أن "هطول الأمطار سيكون واسع النطاق حتى في الجبال، لكن من المحتمل تساقط عدة أقدام من الثلوج على ارتفاعات تزيد على 6 آلاف قدم عبر سييرا نيفادا"، داعية جميع السائقين إلى تجنب الطرق الجبلية.

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وكانت العاصفة الأخيرة- التي تحركت إلى فوق جنوب كاليفورنيا في وقت سابق من الشهر الجاري- قد تسببت في تحويل الطرق إلى أنهار ومئات الانهيارات الأرضية؛ فضلًا عن مقتل 9 أشخاص على الأقل.

الأرصاد الجوية الأمريكية الأرصاد الجوية ولاية كاليفورنيا فيضانات كبيرة هطول الامطار الثلوج

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