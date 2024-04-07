محلل سياسى: جيش الاحتلال انسحب من خان يونس بعد تكبده خسائر فادحة

أكد الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس عضو حركة فتح، أن انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مدينة خان يونس، اليوم، مفاجئ للجميع، لكنه جاء بعد تكبد قوات الاحتلال خسائر فادحة بعد أشهر من العدوان على قطاع غزة.

وأوضح الرقب في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن جيش الاحتلال تعرض أمس لكمين وهجوم في منطقة الزنة في خان يونس ما أسفر عن خسائر قوية بصفوفه.

أسباب انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من خان يونس

وتوقع الرقب انسحاب معظم وحدات جيش الاحتلال الإسرائيلي من خان يونس، ولكن ليس بشكل كامل فما زالت "قوة ناحال" تؤمن شارع صلاح الدين وهو أهم شارع في قطاع غزة ويسيطر عليه الآن جيش الاحتلال منذ بدء اجتياحه البري للقطاع.

وأوضح الخبير والمحلل الفلسطيني أن الانسحاب الإسرائيلي من خان يونس يأتي لعدة أسباب تتمثل في إعادة تموضع جيش الاحتلال وإعادة ترتيبه بعد الخسائر التي تعرض لها، بجانب الاستعداد لإعادة إنشاء مناطق النزوح للموجودين في الجنوب وإخلاء مدينة رفح لاحقًا لشن عملية عسكرية.

وكشف "الرقب" عن أنه قد يكون هناك اتفاق قبل عيد الفطر بانسحاب الاحتلال من عمق المناطق بغزة إلى مناطق الحدود فقط، وذلك في فترة الهدنة التي قد تصل إليها مفاوضات القاهرة التي تنطلق اليوم ثم العودة للحرب مجددًا، لأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يصر على مواصلة حربه على قطاع غزة رغم الضغوط التي يتعرض لها.

انسحاب جيش الاحتلال يدعم مفاوضات القاهرة

وتابع "نتوقع نجاح الهدنة في مفاوضات القاهرة خاصة مع بدء الاحتلال من خان يونس عقب أربعة أشهر من الحرب البرية على المدينة، كما نتوقع إعادة تموضع الاحتلال في إنشاء مناطق آمنة للنازحين لإخلاء رفح إلى معسكرات على حدود بحر غزة تمتد من البحر حتى الشمال الغربي من القطاع لانتقال السكان لهناك بعد ذلك بدء عملية رفح".

وشدد أيمن الرقب على أن بنيامين نتنياهو يصر على استكمال العملية في رفح، فقد تكون الأمور مغايرة لصالحه، كما يعتقد فهو يخسر الشارع الإسرائيلي في ظل المظاهرات ضده ويريد أن يحقق أي انتصار.

واختتم تصريحاته قائلًا "نتمنى أن تنجح مفاوضات القاهرة في ظل الزخم الأمريكي والمشاركة فيها، فنحن في سباق مع الزمن، فلم يبق على عيد الفطر سوى يومين، فهل تنجح الوساطة في إعلان الهدنة وحتى لو نجحت تحتاج لتنفيذ القرار وإجبار الاحتلال، لذا نحتاج لوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني فورًا".