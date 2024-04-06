تقرير أمريكى يُنذر بتوتر العلاقات بين واشنطن وجنوب إفريقيا لتقاربها مع روسيا وإيران

كشفت تقارير أمريكية، عن قلق الولايات المتحدة إزاء علاقات دولة جنوب إفريقيا المتنامية مع روسيا وإيران وحركة حماس، مشيرة إلى أن الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها جنوب أفريقيا هى التي دفعتها إلى استكشاف شراكات بديلة.

وزعم المنتقدون أن دعم جنوب إفريقيا للقضية الفلسطينية هو تتويج لاتجاه دبلوماسي مشوش ومثير للقلق بشكل متزايد لدولة تشكك الولايات المتحدة الآن في تعاونها الثنائي معها، وذلك وفق شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

واشنطن تعيد تقييم علاقاتها مع جنوب إفريقيا

وقال بيتر دوران، زميل كبير مساعد في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) والرئيس السابق لمركز تحليل السياسة الأوروبية، لشبكة فوكس نيوز إن حكومة جنوب إفريقيا وقعت في مصيدة الدعاية الروسية.

وتابع دوران: " اقترحت روسيا على جميع الدول الإفريقية أن الولايات المتحدة والقوى الغربية مستعمرون، ولا تتوافق مصالحهم مع مصالحهم، في حين أن روسيا والصين صديقتان".

وأوضحت الشبكة أن الكونجرس الأمريكي أقر قانون مراجعة العلاقات الثنائية في فبراير الماضي، وكلف الرئيس جو بايدن بتحديد ما إذا كانت جنوب إفريقيا قد انخرطت في أنشطة تقوض الأمن القومي للولايات المتحدة أو مصالح السياسة الخارجية في غضون 30 يومًا من صدوره، فقد قد قدم النائب الجمهوري عن ولاية ميشيجان، جون جيمس، مشروع القانون بعد أن تزايد قلقه البالغ إزاء تحالف جنوب إفريقيا مع الصين وروسيا واحتضانها لحركة حماس.

ويتطلب مشروع القانون أيضًا من الإدارة الأمريكية "مراجعة شاملة للعلاقة الثنائية بين الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا وتقديم تقرير إلى الكونجرس حول النتائج التي توصلت إليها في غضون 120 يومًا من إقراره.

وقال الدكتور كينغلسي ماكوبيلا، سفير جنوب إفريقيا السابق، إن الأمر الأساسي في توسع مجموعة البريكس هو أن العالم متعدد الأقطاب آخذ في الظهور فلم يعد هناك هذا العالم الأحادي القطب الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة وحلفاؤها.

واشنطن تدعم المعارضة فى جنوب إفريقيا للإطاحة بالحكومة

ومع ذلك، يبدو في الأساس أن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم اتبع هذه السياسة، حيث انتقد حزب المعارضة الزيارة الأخيرة التي قامت بها وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا ناليدي باندور إلى الولايات المتحدة ووصفها بأنها "فشل ذريع".

وقالت الشبكة إن الوزيرة دافعت خلال زيارتها لواشنطن عن علاقات جنوب إفريقيا الودية إيران وروسيا تحت رعاية التزام حكومتها بـ"عدم الانحياز".

فيما قالت وزيرة الظل للعلاقات الدولية بجنوب إفريقيا إيما لويز باول لشبكة فوكس نيوز إن مواقف باندور في السياسة الخارجية لا تسترشد بأي شيء سوى البقاء المالي والسياسي لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي، مضيفة "لم يعد أحد يشتري ما يبيعه باندور ورامافوسا بعد الآن، وباعتبارنا المعارضة الرسمية في جنوب إفريقيا، لدينا مهمة واحدة للقيام بها، وهي طرد حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الفاسد من السلطة في انتخابات مايو، حتى نتمكن من استعادة ثقة أهم حلفائنا الدوليين، فشركاؤنا الغربيون مثل الولايات المتحدة الذين استثماراتهم في أسواقنا الناشئة يوفرون الغذاء لملايين مواطني جنوب إفريقيا".

وقالت فوكس نيوز إن الانقسام المتزايد بين الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا أصبح أكثر وضوحا حيث اتخذ كل منهما طرفا متعارضا في الصراع بين إسرائيل وحماس، فقد قادت جنوب إفريقيا قضية أمام محكمة العدل الدولية اتهمت إسرائيل بتنفيذ إبادة جماعية في قطاع غزة، في حين رفضت الولايات المتحدة مثل هذه الاتهامات.