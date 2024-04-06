أمريكا تسعى لهدنة في غزة.. وتطلب من مصر وقطر إقناع "حماس" للتوصل لاتفاق

كشف مسؤول أمريكي، في حديث لموقع "أكسيوس" الأمريكي، أن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، بعث أمس الجمعة، برسالتين إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، يطلب منهما الضغط على حركة حماس للموافقة على صفقة إطلاق محتجزين تؤدي إلى وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع في غزة.

مدير وكالة المخابرات المركزية يسافر إلى مصر وقطر

وأوضح “أكسيوس”، في تقرير، أنه من المتوقع أن يسافر مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز إلى القاهرة في نهاية هذا الأسبوع؛ لإجراء محادثات مع رئيس الموساد الإسرائيلي وكبار المسؤولين القطريين والمصريين في محاولة، لكسر الجمود في المفاوضات لتأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

وبحسب تقرير "أكسيوس"، فإن الاقتراح الحالي الذي يتم التفاوض عليه يمكن أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع في غزة وإطلاق سراح 40 محتجزًا من بينهم جنديات ونساء أخريات، ورجال فوق سن 50 عامًا ورجال في حالات طبية حرجة.

وفي المقابل، ستطلق إسرائيل سراح ما يقرب من 700 أسير فلسطيني، من بينهم حوالي 100 يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد لقتلهم إسرائيليين.

تفاصيل رسالة بايدن إلى الرئيس السيسي وأمير قطر

وكشف أكسيوس أنه خلال مكالمته مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس، أثار بايدن الجولة المقبلة من المحادثات في نهاية هذا الأسبوع في القاهرة وطلب من نتنياهو إرسال مفاوضيه بتفويض أوسع من ذي قبل من أجل التوصل إلى اتفاق.

وقال المسؤول الأمريكي "أوضح لنتنياهو أنه يجب بذل كل ما في وسعه لضمان إطلاق سراح المحتجزين، بما في ذلك المواطنين الأمريكيين، الذين يحتجزهم حماس منذ ما يقرب من ستة أشهر".

وبعد الضغط على نتنياهو، طلب بايدن يوم الجمعة، من الوسطاء في قطر ومصر استخدام نفوذهم مع حماس.

وقال المسؤول الأمريكي إن جو بايدن حث مصر وقطر على الحصول على التزامات من حركة حماس بالموافقة على الاتفاق والالتزام به، فيما أكد مصدر ثانٍ مطلع على القضية أن بايدن أرسل الرسائل بالفعل لقادة البلدين.

وأكد المسؤول الأمريكي أنه من المتوقع أن يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بعائلات المحتجزين الأمريكيين يوم الاثنين في البيت الأبيض.