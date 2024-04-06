"جوجل" تُدخل تغييرات غير مسبوقة على "جيميناى" للذكاء الاصطناعى

كشفت تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، عن أن تطبيق الذكاء الاصطناعي "جوجل جيميناي" سيجري قريبًا تغييرات كبيرة، بما في ذلك نموذج الاشتراك والاقتراحات التي سيتم عرضها للمستخدمين.

ووفق التقرير، قد يشهد برنامج "جيميناي" للذكاء الاصطناعي من شركة جوجل قريبًا تغييرات مهمة، بما في ذلك ميزات الرد من خلال الإيميل الموجود على هواتف الأندرويد، مع وضع نموذج اشتراك جديد للمتسخدمين بميزات أكبر.

جوجل تطور جوجل جيميناي

وتبحث شركة جوجل في إدخال عدد كبير من ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة لاستخدامها في جوجل جيميناي، والتي يمكن إضافتها إلى خدمات الاشتراك المميزة الحالية للشركة.

وكشفت مصادر مطلعة، عن أن هذا الطرح قيد التطوير لكن سيظل محرك البحث العادي للشركة مجانيًا للاستخدام.

وتتيح عضوية Google One AI المتميزة للمستخدمين إمكانية الوصول إلى بعض ميزات الذكاء الاصطناعي التي صممتها جوجل، بما في ذلك مساحة تخزين تبلغ 2 تيرابايت وإصدار من مساعد جيمني Gemini للميل Gmail، وكذلك محرر المستندات.

من جهتها، قالت شركة جوجل في بيان لها إنها على مدى سنوات، أعادت اختراع البحث لمساعدة الأشخاص في الوصول إلى المعلومات بالطريقة الأكثر طبيعية بالنسبة لهم ومن خلال تجاربهم الإبداعية للذكاء الاصطناعي في البحث، قدموا مليارات من طلبات البحث، وتشهد الشركة نموًا إيجابيًا في طلبات البحث في جميع أسواقها الرئيسية، كما ستواصل تحسين المنتج بسرعة لتلبية احتياجات المستخدمين الجدد.

فيما كشفت التقارير الأخيرة عن أن جوجل قد تطلق قريبًا اقتراحات الرد التي يدعمها جيميناي Gemini في تطبيق Android Gmail.

آبل تتعاون مع جوجل لتطوير جيميناي

كذلك ذكرت وكالة بلومبرج في مارس الماضي أن شركة آبل Apple تتطلع إلى الشراكة مع جوجل لعقد صفقة ضخمة من شأنها أن تسمح لمستخدمي هواتف أيفون iPhone بالاستفادة من الميزات الفريدة لتطبيق جيميناي Gemini.

وترغب شركة Appleفي الحصول على ترخيص جيميناي والاستفادة من الذكاء الاصطناعي من خلال تحديثات نظام iOS الجديدة في وقت لاحق من هذا العام.

كذلك أعلن لوجان كيلباتريك، الذي شغل منصب الرئيس السابق لعلاقات المطورين في شركة OpenAI حتى مارس، يوم الثلاثاء عن أنه سيقود استديو الذكاء الاصطناعي التابع لجوجل وسيساعد في تطوير برنامج Gemini.

وفي محاولة لمنح المستخدمين قدرًا أكبر من الإشراف على المحتوى، كشفت جوجل عن ميزة جديدة لـGemini في 4 مارس تسمح لمن يطالبون برنامج الدردشة الآلية بتعديل الردود غير الدقيقة التي ليست بالطول المناسب أو المناسبة لاحتياجاتهم.

ورغم هذه التغييرات، لم تقم جوجل بعد بإعادة إصدار ميزة إنشاء الصور لجيميناي Gemini التي أثارت جدلًا في وقت سابق من هذا العام عندما أنشأت صورًا غير دقيقة تاريخيًا للنازيين، كما واجهت الميزة أيضًا صعوبة في إنشاء صور للأشخاص البيض.