السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تكنولوجيا

"جوجل" تُدخل تغييرات غير مسبوقة على "جيميناى" للذكاء الاصطناعى

جوجل
جوجل

كشفت تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، عن أن تطبيق الذكاء الاصطناعي "جوجل جيميناي" سيجري قريبًا تغييرات كبيرة، بما في ذلك نموذج الاشتراك والاقتراحات التي سيتم عرضها للمستخدمين.

ووفق التقرير، قد يشهد برنامج "جيميناي" للذكاء الاصطناعي من شركة جوجل قريبًا تغييرات مهمة، بما في ذلك ميزات الرد من خلال الإيميل الموجود على هواتف الأندرويد، مع وضع نموذج اشتراك جديد للمتسخدمين بميزات أكبر.

txt

جوجل تدرس فرض رسوم على عمليات البحث على الإنترنت باستخدام الذكاء الاصطناعى

جوجل تطور جوجل جيميناي

وتبحث شركة جوجل في إدخال عدد كبير من ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة لاستخدامها في جوجل جيميناي، والتي يمكن إضافتها إلى خدمات الاشتراك المميزة الحالية للشركة.

وكشفت مصادر مطلعة، عن أن هذا الطرح قيد التطوير لكن سيظل محرك البحث العادي للشركة مجانيًا للاستخدام.

وتتيح عضوية Google One AI المتميزة للمستخدمين إمكانية الوصول إلى بعض ميزات الذكاء الاصطناعي التي صممتها جوجل، بما في ذلك مساحة تخزين تبلغ 2 تيرابايت وإصدار من مساعد جيمني Gemini للميل Gmail، وكذلك محرر المستندات.

من جهتها، قالت شركة جوجل في بيان لها إنها على مدى سنوات، أعادت اختراع البحث لمساعدة الأشخاص في الوصول إلى المعلومات بالطريقة الأكثر طبيعية بالنسبة لهم ومن خلال تجاربهم الإبداعية للذكاء الاصطناعي في البحث، قدموا مليارات من طلبات البحث، وتشهد الشركة نموًا إيجابيًا في طلبات البحث في جميع أسواقها الرئيسية، كما ستواصل تحسين المنتج بسرعة لتلبية احتياجات المستخدمين الجدد.

فيما كشفت التقارير الأخيرة عن أن جوجل قد تطلق قريبًا اقتراحات الرد التي يدعمها جيميناي Gemini في تطبيق Android Gmail.

txt

آبل تبحث عن شركاء لتعزيز جهود الذكاء الاصطناعى

آبل تتعاون مع جوجل لتطوير جيميناي

كذلك ذكرت وكالة بلومبرج في مارس الماضي أن شركة آبل Apple تتطلع إلى الشراكة مع جوجل لعقد صفقة ضخمة من شأنها أن تسمح لمستخدمي هواتف أيفون iPhone بالاستفادة من الميزات الفريدة لتطبيق جيميناي Gemini.

وترغب شركة Appleفي الحصول على ترخيص جيميناي والاستفادة من الذكاء الاصطناعي من خلال تحديثات نظام iOS الجديدة في وقت لاحق من هذا العام.

كذلك أعلن لوجان كيلباتريك، الذي شغل منصب الرئيس السابق لعلاقات المطورين في شركة OpenAI حتى مارس، يوم الثلاثاء عن أنه سيقود استديو الذكاء الاصطناعي التابع لجوجل وسيساعد في تطوير برنامج Gemini.

وفي محاولة لمنح المستخدمين قدرًا أكبر من الإشراف على المحتوى، كشفت جوجل عن ميزة جديدة لـGemini في 4 مارس تسمح لمن يطالبون برنامج الدردشة الآلية بتعديل الردود غير الدقيقة التي ليست بالطول المناسب أو المناسبة لاحتياجاتهم.

ورغم هذه التغييرات، لم تقم جوجل بعد بإعادة إصدار ميزة إنشاء الصور لجيميناي Gemini التي أثارت جدلًا في وقت سابق من هذا العام عندما أنشأت صورًا غير دقيقة تاريخيًا للنازيين، كما واجهت الميزة أيضًا صعوبة في إنشاء صور للأشخاص البيض.

جوجل جيميناي Google Gemini Gemini الذكاء الاصطناعي شركة جوجل نموذج Google One AI

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

حنفى جبالى وأحمد موسى ونشأت الديهى يشاركون فى جنازة فتحى سرور (صور)

مات صائمًا.. تجديد حبس 6 متهمين بقتل شاب يوزع تمور فى رمضان بحلوان

الرقابة الإدارية تضبط مديرا عاما بـ"الزراعة" بتهمة تلقي رشوة مالية

"الأرصاد" تفجر مفاجأة حول طقس أيام عيد الفطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

صور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

حكايات رمضانية من حارة درويش

رمضان في المعز.. تجربة لا تنسى

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة كبرى لإسرائيل فى غزة.. فشل تحقيق الأهداف وغضب متزايد للحلفاء

اليوم الـ183 للعدوان على غزة.. الاحتلال يرتكب 5 مجازر جديدة

تحقيق عبري يخلص إلى احتمال مقتل محتجزي 7 أكتوبر بنيران إسرائيلية