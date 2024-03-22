الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تكنولوجيا

آبل تبحث عن شركاء لتعزيز جهود الذكاء الاصطناعي

آبل
آبل

أجرت آبل محادثات أولية مع بايدو بخصوص استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي للشركة الصينية في أجهزتها في الصين، وهو أحدث مثال على جهود صانعة آيفون لتوسيع قدرات الذكاء الاصطناعي.

ووفقًا لتقرير جديد نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، فإن شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة تستكشف إمكانية الاستعانة بشركاء خارجيين للمساعدة في تسريع طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقد أجرت آبل مناقشات مع شركات مختلفة بخصوص استخدام التكنولوجيا من أجل تشغيل مزايا الهاتف المحمول.

وتبحث آبل في الصين عن مزود محلي لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ لا تتوفر نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة في الصين، ويشمل ذلك ChatGPT وGemini.

وتستخدم هواتف جالاكسي الذكية المنافسة لأجهزة آيفون نموذج Gemini خارج الصين، إلى جانب نموذج Ernie من بايدو في الصين، وذلك من أجل تشغيل بعض مزايا الذكاء الاصطناعي.


ولا تزال مناقشات آبل مع بايدو استكشافية، ومن غير المعروف إذا كانت الشركة قد تعاونت مع شركات صينية أخرى تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويشير التقرير إلى أن بايدو طرحت العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الحاصلة على موافقة السلطات الصينية بموجب لوائح جديدة في البلاد.

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