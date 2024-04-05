جوجل تدرس فرض رسوم على عمليات البحث على الإنترنت باستخدام الذكاء الاصطناعى

تدرس شركة جوجل خططًا لفرض رسوم على ميزات البحث المعززة بالذكاء الاصطناعي، فيما سيكون أكبر تغيير في نموذج إيرادات الشركة في تاريخها.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، يقول الخبراء إن هذا التحول الجذري هو نتيجة طبيعية للنفقات الهائلة المطلوبة لتقديم الخدمة، وسيترك كل لاعب رائد في هذا القطاع يقدم مجموعة متنوعة من نماذج الاشتراك لتغطية تكاليفها.

وتتضمن مقترحات جوجل، التي نشرتها صحيفة "فايننشال تايمز" لأول مرة، تقديم الشركة حصريًا لميزة البحث الجديدة لمستخدمي خدمات الاشتراك المميزة، والتي يتعين على العملاء الاشتراك فيها بالفعل إذا كانوا يريدون استخدام مساعدي الذكاء الاصطناعي في أدوات جوجل الأخرى مثل Gmail ومجموعة مكتبه.

ومن خلال تجربة البحث هذه، التي يتم تجربتها في مرحلة تجريبية لمستخدمين محددين، يتم استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي من جوجل للرد على الاستفسارات مباشرة بإجابة واحدة، بأسلوب مشابه لنهج المحادثة الخاص بـ ChatGPT والمنافسين.

وقالت هيذر داو، كبيرة علماء البيانات في شركة استشارات التحول الرقمي UST، إن "بحث الذكاء الاصطناعي يعد أكثر تكلفة في الحوسبة من عمليات البحث التقليدية في جوجل". "لذا، ستسعى جوجل، من خلال فرض رسوم على بحث الذكاء الاصطناعي، إلى استرداد هذه التكاليف على الأقل".

التكلفة

ينصب الكثير من التركيز داخل الذكاء الاصطناعي على التكلفة الهائلة للقوة الحاسوبية المستخدمة لتدريب النماذج التوليدية المتطورة. في العام الماضي، أجرت أمازون عملية تدريب واحدة كلفت 65 مليون دولار (51 مليون جنيه استرليني)، وفقا لجيمس هاميلتون، المهندس، الذي يتوقع، في المستقبل القريب، أن تتجاوز الشركة حاجز المليار دولار.

في الأسبوع الماضي، أعلنت شركتا ميكروسوفت وأوبن إيه إل، عن خطط لبناء مركز بيانات بقيمة 100 مليار دولار للتدريب على الذكاء الاصطناعي، بينما قال مارك زوكربيرج في يناير" "إن هدفه هو إنفاق ما لا يقل عن 9 مليارات دولار على وحدات معالجة الرسومات Nvidia وحدها".

لكن تكلفة تدريب الذكاء الاصطناعي لا تمثل سوى عُشر التكلفة الإجمالية للقطاع، وفقًا للمحلل برنت ثيل في شركة الاستثمار جيفريز.

كتب ثيل في مذكرة موجزة: "يتم توجيه غالبية الإنفاق على حوسبة الذكاء الاصطناعي اليوم إلى تشغيل النماذج، وليس تدريبها، ويتم توجيه 90%+ من الإنفاق على حوسبة الذكاء الاصطناعي اليوم نحو الاستدلال [العملية التي يتم من خلالها إنشاء نموذج الذكاء الاصطناعي". تم الاستعلام عنه]، نظرًا لأن الإنفاق على الاستدلال كان ينمو بشكل أسرع بكثير من التدريب مع إدخال المزيد من النماذج والأدوات في الإنتاج.

وأضاف: "قام البعض بتسعير ميزات Gen AI الجديدة بمعدل شهري، مراهنين على أن الرسوم الأعلى ستغطي نفقات الاستخدام، في حين قام البعض الآخر بتسعير ميزات Gen AI الجديدة على أساس كل استخدام لحماية أنفسهم من ناحية التكلفة. وقد أدرج البعض أيضًا في الخطط الحالية، على أمل دفع نمو [المستخدم]".