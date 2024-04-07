عاجل| خسائر فادحة.. كواليس انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلى من جنوب قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عن سحب جميع قواته البرية من جنوب قطاع غزة، بعد أربعة أشهر متتالية من القتال في خان يونس وتعرضه لخسائر فادحة.

وكشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، عن أنه لا يزال هناك لواء واحد فقط، وهو ناحال، موجود في قطاع غزة بعد انسحاب جيش الاحتلال من خان يونس.

كواليس انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب غزة

وبحسب الصحيفة يتولى لواء ناحال مهمة تأمين ما يسمى بممر نتساريم، الذي يعبر قطاع غزة من منطقة بئيري في جنوب إسرائيل إلى ساحل القطاع.

ويمكّن الممر جيش الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ غارات في شمال ووسط غزة، ويمنع الفلسطينيين من العودة إلى الجزء الشمالي من القطاع، ويسمح للمنظمات الإنسانية بإيصال المساعدات مباشرة إلى شمال غزة.

ويثير انسحاب جيش الاحتلال وخاصة من خان يونس شكوكًا قويًا حول فشله في حربه على القطاع والانسحاب من الشمال لعودة المواطنين.

ارتفاع خسائر جيش الاحتلال يدفعه للانسحاب من غزة

ويأتي انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مع تنامي خسائره، فقد أعلن صباح اليوم الأحد عن مقتل أربعة جنود خلال القتال ضد حركة حماس في جنوب قطاع غزة أمس.

وجاء مقتل جنود الاحتلال بحسب "تايمز أوف إسرائيل"، في الوقت الذي أكمل فيه الجيش الإسرائيلي ستة أشهر على بدء الحرب على قطاع غزة.

والجنود الأربعة هم: النقيب. عيدو باروخ، 21 عامًا، قائد في قاعدة تدريب لواء المغاوير، من تلموند، والرقيب أميتاي إيفين شوشان، 20 عامًا، من قاعدة تدريب كتيبة المغاوير، من عزرائيل، والرقيب إيلاي زعير، 20 عامًا، من قاعدة تدريب لواء المغاوير، من كيدار، والرقيب ريف هاروش، 20 عامًا، من قاعدة تدريب لواء المغاوير، من كيبوتس رمات دافيد، وبمقتلهم يرتفع عدد الجنود الذين قتلوا في الهجوم البري على غزة إلى 260 جنديًا إسرائيليًا.

وقُتل الأربعة يوم السبت عندما خرج مقاتلون من نفق في مبنى مدمر، وفتحوا النار على جنود كانوا يقومون بدورية على طول الطريق اللوجستي للجيش الإسرائيلي في خان يونس، وفقًا لتحقيق عسكري أولي، كما تمكن المقاتلون من العودة إلى النفق.

كما تعرضت دبابة لنيران آر بي جي من خلية أخرى في المنطقة، دون وقوع إصابات في ذلك الهجوم، وردت الدبابة بإطلاق النار، ما أدى إلى مقتل أعضاء الخلية الثانية، وفقًا لتحقيق الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنديين من الكتيبة 46 التابعة للواء 401 مدرع أصيبا بجروح خطيرة يوم السبت أيضًا في وسط قطاع غزة.

وأصيب الجنود في حادث انفجرت فيه قذيفة دبابة داخل المركبة، وفقًا لتحقيق أولي للجيش الإسرائيلي.

تفاصيل قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب على غزة

ومع مرور ستة أشهر بحسب الصحيفة قُتل 604 جنود وجنود احتياط وضباط أمن محليين وأصيب 3193 آخرون منذ 7 أكتوبر، ومن بينهم، قُتل 260 وأصيب 1552 خلال الهجوم البري في غزة، كما أدرج الجيش الإسرائيلي 41 جنديًا قتلوا بسبب نيران صديقة في غزة وحوادث عسكرية أخرى.