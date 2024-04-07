بعد ساعات من الانسحاب.. استهداف مستوطنات إسرائيلية بـ5 صواريخ من خان يونس

أطلقت 5 صواريخ من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، اليوم، على مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي القريبة من حدود قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال سحب قواته من خان يونس بعد أشهر من القتال في المدينة.

وبحسب جيش الاحتلال الإسرائيلي، تم اعتراض بعض الصواريخ بواسطة نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي، ولا توجد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار وذلك وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأوضحت الصحيفة أن إطلاق الصواريخ يأتي بعد ساعات من سحب الجيش الإسرائيلي لجميع قواته من جنوب غزة.

جيش الاحتلال ينسحب من خان يونس بعد خسائر فادحة

وقبل انسحابه من قطاع غزة، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قوات من لواء الكوماندوز عثرت على نفق يبلغ طوله 900 متر في حي الأمل بخانيونس.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القوات عثرت في النفق على غرف يقيم فيها مقاتلي حماس، بالإضافة إلى مخبأ كبير للأسلحة، مشيرا إلى أن النفق تم هدمه في وقت لاحق من قبل المهندسين القتاليين.

قوات الاحتلال تعثر على جثة المحتجز إيلاد كاتسير

وعثرت قوات الاحتلال الإسرائيلية أمس على جثة المحتجز إيلاد كاتسير، الذي احتجزته حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في غزة، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي وعائلته أمس السبت، بعد أشهر من ظهوره حيا في مقطعي فيديو للحركة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه وفقا لمعلوماته الاستخبارية، فإن كاتسير (47 عاما) قُتل خلال احتجازه لدى الحركة.

وتم تنفيذ عملية انتشال الجثة من قبل لواء الكوماندوز، بعد معلومات استخباراتية قدمها جهاز الأمن العام الشاباك ومديرية المخابرات العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبعد عملية تحديد الهوية التي قام بها مسؤولون طبيون في المركز الوطني للطب الشرعي خلال الليل، أبلغ ممثلو الجيش الإسرائيلي والشاباك عائلة الراحل إيلاد كاتسير عن انتشال جثته وتسليمها لذويه.