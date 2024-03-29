الجمعة 29 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. قبيل وصول العاصفة "نلسون".. أربعة وفيات فى فيضانات عارمة بإسبانيا

فيضانات اسبانيا
فيضانات اسبانيا

لقي أربعة أشخاص حتفهم بعد أن جرفتهم مياه في البحر في شمال إسبانيا، إثر رياح قوية وأمواج بلغ ارتفاعها سبعة أمتار سبقت وصول العاصفة نلسون، حسبما أعلنت أجهزة الطوارئ الخميس.

وقالت أجهزة الطوارئ في منطقة أستورياس إن "شخصين قتلا بعد سقوطهما في البحر في موروس دل نالون وكودييرو".

واستعانت أجهزة الإطفاء بمروحية لانتشال جثة رجل في موروس دل نالون بعد أن أُبلغت بسقوط شخص في البحر. كما انتشلت جثة امرأة في كودييرو.

وفي منطقة كاتالونيا قفز ألماني يبلغ 32 عاما في البحر في محاولة لإنقاذ شاب مغربي عمره 16عاما جرفته المياه قبالة شاطئ تاراغونا لكنهما غرقا، حسبما قال الحرس المدني لوكالة فرانس برس.

وأصدرت هيئة الأرصاد الإسبانية تحذيرا "برتقاليا" من أمواج خطيرة الخميس قد يصل ارتفاعها لما بين ستة وسبعة أمتار.

وحذرت الأرصاد أيضا من أن العاصفة نلسون، الموجودة حاليا فوق بريطانيا، ستترافق مع طقس مضطرب في شبه الجزيرة الإيبيرية حتى نهاية مارس.

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