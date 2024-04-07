رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أنه سيواصل القضاء على حركة حماس في قطاع غزة بأكملها حتى لا يشكل القطاع تهديدا لإسرائيل.

يأتي خطاب نتنياهو بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب من مدينة خان يونس أهم مناطق وجود حركة حماس وبعد أربعة أشهر من الاجتياح البري للمدينة.

وقال نتنياهو إن حركة حماس تأمل أن يؤدي الضغط الدولي إلى إرغام إسرائيل على الاستسلام لمطالبها لكن ذلك لن يحدث متعهدا بالقضاء على حماس في رفح.

وقال نتنياهو إن إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق أسرى لكنها ليست مستعدة للاستسلام لمطالب حماس.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عن سحب جميع قواته البرية من جنوب قطاع غزة، بعد أربعة أشهر متتالية من القتال في خان يونس.

وكشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، عن أنه لا يزال هناك لواء واحد فقط، وهو ناحال، موجود في قطاع غزة بعد انسحاب جيش الاحتلال من خان يونس.

عائلات المحتجزين الإسرائيليين تدعم مفاوضات القاهرة

من جهتها، أكدت عائلات المحتجزين الإسرائيليين لنتنياهو إنه إذا كان يزعم أن الجيش حقق نصرا في غزة فهذا وقت استعادة المحتجزين وذلك وفق صحيفة "تايمز اوف إسرائيل".

وخاطبت عائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو قائلة "لا ترجع وفد التفاوض من القاهرة إلا وقد توصل لصفقة".

وتبدأ في القاهرة اليوم جولة جديدة من مفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي وذلك بمشاركة مصر وقطر والولايات المتحدة.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة في وقت سابق اليوم ان الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 38 شهيد و71 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وتابع البيان "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم".

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 33175 شهيد و75886 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.