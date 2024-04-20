السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

15 دقيقة.. وسام أبو على يهدر فرصة تقدم الأهلى مرتين أمام مازيمبى

وسام أبو علي
وسام أبو علي

مرت 15 دقيقة من لقاء الأهلي ومازيمبي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المقام عصر اليوم.

وأضاع وسام أبو علي أول أهداف اللقاء بالدقيقة الأولى، بعدما سدد رأسية مرت بجوار حارس مازيمبي.

وفي الدقيقة 2 انفرد أبو علي، من جديد وسدد كرة جاءت في يد حارس مازيمبي بسهولة.

وجاء أول رد من مازيمبي بالدقيقة 5، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء مرت فوق مرمى شوبير.

وفي الدقيقة 7 سدد تراروي رأسية قوية، من ركنية مرت بجوار مرمى شوبير.

تشكيل الأهلي أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

وضم تشكيل الأهلي كلًّا من:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني. 
خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا ورضا سليم وأحمد عبدالقادر. 
خط الهجوم: وسام أبوعلي.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: "حمزة علاء ومحمود متولي ومحمود كهربا وموديست وكريم الدبيس وبيرسي تاو وكريم وليد نيدفيد".

الأهلي يغادر فندق الإقامة متوجهًا إلى ملعب تي بي مازيمبي

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غادرت منذ قليل فندق الإقامة في الكونغو متوجهة إلى ملعب تي بي مازيمبي؛ استعدادًا لمواجهة فريق مازيمبي في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر لها الثالثة عصر اليوم.
وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة ختامية مع اللاعبين قبل التحرك إلى الملعب؛ وذلك لمراجعة التعليمات الفنية والجوانب الخططية والدور المكلف به كل لاعب في المباراة.
وتتوجه بعثة الأهلي إلى مطار مدينة لوبومباشي عقب انتهاء المباراة مباشرة استعدادًا لرحلة العودة إلى القاهرة.
وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع لاعبي الفريق في الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم داخل فندق الإقامة في مدينه لوبومباشي، قبل التحرك إلى ملعب تي بي مازيمبي لخوض مباراة مازيمبي في ذهاب نصف نهائي  بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وراجع كولر بعض التعليمات الفنية والجوانب الخططية مع لاعبي الفريق قبل مواجهة مازيمبي، التي يبحث خلالها الأهلي عن تحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مهمته في لقاء العودة من أجل التأهل لنهائي البطولة.

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