تشكيل مازيمبى.. بيا وكينزومبى يقودان الهجوم أمام الأهلى بدورى الأبطال

أعلن لامين ندياي المدير الفني لنادي مازيمبي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الأهلي عصر اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويقود هجوم النادي الكونغولي كل من جويل بيا وفيليبس كينزومبي.

تشكيل مازيمبى.. بيا وكينزومبى يقودان الهجوم أمام الأهلى

حراسة المرمى: أليوني بادارا فاتي.

الدفاع: أجوستين أولادابو – زيمانجا سوزي - جلودي ليكونزا – فيلي تراوري - نتامبيوي كالونجي.

خط الوسط: إبراهيما كيتا – أتيبو رادجابو – لوزولو سيتا.

خط الهجوم: فليبيس كينزومبي – جويل بيا.

وضم تشكيل الأهلي كلًّا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا ورضا سليم وأحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: (حمزة علاء ومحمود متولي ومحمود كهربا وموديست وكريم الدبيس وبيرسي تاو وكريم وليد نيدفيد).

الأهلى يغادر فندق الإقامة متوجهًا إلى ملعب تى بى مازيمبى

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، غادرت منذ قليل فندق الإقامة في الكونغو متوجهة إلى ملعب تي بي مازيمبي؛ استعدادًا لمواجهة فريق مازيمبي في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر لها الثالثة عصر اليوم.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة ختامية مع اللاعبين قبل التحرك إلى الملعب؛ وذلك لمراجعة التعليمات الفنية والجوانب الخططية والدور المكلف به كل لاعب في المباراة.

وتتوجه بعثة الأهلي إلى مطار مدينة لوبومباشي عقب انتهاء المباراة مباشرة استعدادًا لرحلة العودة إلى القاهرة.

وراجع كولر بعض التعليمات الفنية والجوانب الخططية مع لاعبي الفريق قبل مواجهة مازيمبي، التي يبحث خلالها الأهلي عن تحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مهمته في لقاء العودة من أجل التأهل لنهائي البطولة.

وتنطلق مباراة الأهلي ومازيمبي في الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة.