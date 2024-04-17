الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مقابل الجنية المصري.. سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء في مصر

الدولار
الدولار

يبحث العديد من المواطنين عن سعر الدولار، وننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري  بمنتصف التعاملات في البنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى  48.72 للشراء، 48.82 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 48.70 للشراء، 48.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك

يكون سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو عند 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"سجل عند 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة نحو 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 48.70 جنيه للشراء 48.80 جنيه للبيع وقد سعر الدولار فى بنك البركة مصر سجل 48.50 جنيه للشراء48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني مستوى 48.60 جنيه للشراء، و48.80 جنيه للبيع.

كما انه سعر الدولار في بنك قطر الوطني 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 48.40 جنيه للشراء، و48.50 جنيه للبيع وقد سعر الدولار في بنك أتش إس بي سي 48.50 جنيه للشراء 48.60 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الدولار والجنيه المصري والليرة السورية

آخر تحديث.. سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري بالبنوك

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية مقابل الجنيه فى البنوك الأربعاء 17-4-2024

سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 16-4-2024 والعملات الأجنبية مقابل الجنيه نهاية التعاملات

سعر العملات في مصر اليوم مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم

48.67 جنيه للشراء.

48.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

51.62 جنيه للشراء.

51.89 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

60.43 جنيه للشراء.

60.85 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.97 جنيه للشراء.

13 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

157.20 جنيه للشراء.

158.25 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

13.26 جنيه للشراء.

13.27 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

12.35 جنيه للشراء.

13.37 جنيه للبيع.

الدولار أزمة أسعار الدولار سعر الدولار سعر الدولار في البنك التجارى الدولي سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم الاربعاء سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى البنك التجاري سعر العملات في مصر

مواد متعلقة

بينهم 5 سيدات.. تأجيل جلسة إعادة محاكمة 6 متهمين في المنيا

الأكثر قراءة

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

محاكمة حسين الشحات بتهمة التعدى على محمد الشيبى اليوم الخميس

الكرتونة بـ140 جنيهًا‫.. "الزراعة" تُطلق 10 منافذ لبيع البيض فى ميادين القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

أحمد بهاء الدين شعبان

"إيلان بابيه": كشف التزييف التاريخى وفضح السرديات الصهيونية المُلفَّقة! (3)

د.كريمة الحفناوى

عام على حرب السودان

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين