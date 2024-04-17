مقابل الجنية المصري.. سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء في مصر

يبحث العديد من المواطنين عن سعر الدولار، وننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري بمنتصف التعاملات في البنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.72 للشراء، 48.82 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 48.70 للشراء، 48.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك

يكون سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو عند 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"سجل عند 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة نحو 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 48.70 جنيه للشراء 48.80 جنيه للبيع وقد سعر الدولار فى بنك البركة مصر سجل 48.50 جنيه للشراء48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني مستوى 48.60 جنيه للشراء، و48.80 جنيه للبيع.

كما انه سعر الدولار في بنك قطر الوطني 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 48.40 جنيه للشراء، و48.50 جنيه للبيع وقد سعر الدولار في بنك أتش إس بي سي 48.50 جنيه للشراء 48.60 جنيه للبيع.

سعر العملات في مصر اليوم مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم

48.67 جنيه للشراء.

48.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

51.62 جنيه للشراء.

51.89 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

60.43 جنيه للشراء.

60.85 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.97 جنيه للشراء.

13 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

157.20 جنيه للشراء.

158.25 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

13.26 جنيه للشراء.

13.27 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

12.35 جنيه للشراء.

13.37 جنيه للبيع.