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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 16-4-2024 والعملات الأجنبية مقابل الجنيه نهاية التعاملات

الدولار
الدولار

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024 خلال التعاملات المسائية في جميع البنوك المصرية وماكينات الصرافة، ونتيجة لذلك يقدم موقع "الدستور" خلال السطور التالية قائمة بسعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم في البنوك المصرية والعاملة في مصر .

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16 ابريل 2024 تحديث يومي

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024 استقرارًا خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري، حيث سجل سعر صرف الدولار نحو 48.49 جنيه للشراء، و48.59 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر صرف الدولار في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024 نحو 48.60 جنيه للشراء مقابل 48.63 جنيه للبيع خلال التعاملات المسائية.

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي

كما سجل سعر تداول الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 16 إبريل 2024 استقرارًا في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ متوسط سعره 48.60 جنيهًا للشراء، و48.63 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-4-2024 في منتصف التعاملات

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 16-4-2024 والعملات الأجنبية

سعر الدولار اليوم الإثنين 15-4-2024 خلال التعاملات المسائية

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سعر الدولار في مصر تحديث يومي

بلغ متوسط سعر صرف الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 48.55 جنيه للشراء، 48.60 جنيه للبيع خلال التعاملات المسائية

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم

أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء الموافق 16 ابريل 2024 وهناك قائمة بالأسعار وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري عبر لوحة التعاملات المالية:-

  • بلغ سعر الدولار نحو 48.48 جنيهًا للشراء، و48.59 جنيهًا للبيع.
  • بلغ سعر اليورو 51.44 جنيهًا للشراء، و51.57 جنيهًا للبيع.
  • بلغ سعر الجنيه الاسترليني 60.04 جنيهًا للشراء، و60.19 جنيهًا للبيع.
  • بلغ سعر الريال السعودي 12.87 جنيهًا للشراء، و12.90 جنيهًا للبيع.
  • بلغ سعر الدينار الكويتي 156.51 جنيهًا للشراء، و157.17 جنيهًا للبيع.
  • بلغ سعر الدرهم الاماراتي 13.15 جنيهًا للشراء، و13.18 جنيهًا للبيع.
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