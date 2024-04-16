سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 16-4-2024 والعملات الأجنبية

يسعى المسافرون لخارج مصر خلال هذه الفترة لمعرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 16-4-2024 والعملات عبر جوجل، حيث سجل الدولار مقابل سعر الجنيه المصري اليوم قيمة 47.53 جنيه للشراء، ومبلغ 47.67 جنيه للبيع بالبنك المركزي، طبق المعلن على المنصات الصادرة من خلال البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 16-4-2024 والعملات

تستعرض «الدستور» في هذا التقرير سعر الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري، بعدد من البنوك المصرية، طبقا لآخر تحديثات البنوك من خلال مواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

ويشهد سعر صرف الدولار مقابل أسعار الجنيه، حالة من الاستقرار في الأسابيع الماضية، وذلك بعد إعلان البنك المركزي عن تحريك سعر صرف الدولار بالبنوك من مبلغ 30 جنيهًا إلى قيمة 47 جنيهًا و53 قرشًا، طبقا لآخر تحديث من خلال البنك المركزي اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، نحو 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع خلال تعاملات الظهيرة، وفق المعلن من المنصات الرسمية الصادرة عن البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 47.71 جنيه للشراء، و47.81 جنيه للبيع، تبعًا لمصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدولار اليوم 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

ووصل سعر الدولار اليوم إلى 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

أسعار العملات في مصر اليوم

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 51.48 جنيه للشراء و51.63 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء فى البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 60.03 جنيه للشراء و60.22 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء

سجل سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 123.43 جنيه للشراء و123.80 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي اليوم الثلاثاء

وحُدد سعر صرف الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي عند 12.72 جنيه للشراء و12.74 جنيه للبيع. كما حُدد سعر صرف الريال السعودي في البنك المصري الخليجي عند 12.70 جنيه للشراء و12.74 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 12.94 جنيه عند الشراء و12.98 جنيه عند البيع. ووصل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر إلى نحو 12.96 جنيه عند الشراء و12.97 جنيه عند البيع.‏

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 154.53 جنيه عند الشراء و154.02 جنيه عند البيع. كما وصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر إلى نحو 154.69 جنيه عند الشراء و155.00 جنيهًا عند البيع.