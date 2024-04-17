الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية مقابل الجنيه فى البنوك الأربعاء 17-4-2024

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

يكثر السؤال عن سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في البنوك الأربعاء 17-4-2024، وتصدر العنوان محركات البحث في مصر، وذلك بعد الارتفاع الملحوظ الذي شهدته العملة الأمريكية لأول مرة منذ تحريرها بقرار من البنك المركزي، إذ ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات أول أيام العمل بالبنوك الموافق الاثنين 15 أبريل 2024، بعد إجازة دامت لـ 6 أيام متواصلة. 

سعر الدولار اليوم بعد الزيادة الجديدة

وقد ارتفع متوسط سعر الدولار اليوم بنحو 77 قرشًا أمام الجنيه مقارنة بسعرها في بداية التعاملات أول أيام العمل بعد إجازة عيد الفطر، حيث وصل متوسط الأسعار إلى 48.40 جنيه للبيع و48.30 جنيه للشراء، حيث سجلت القيم التالية:-

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 16-4-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودي اليوم 16 أبريل 2024 مقابل الجنيه المصري والليرة والدولار

سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه للشراء اليوم الأربعاء 17-4-2024

سعر صرف الدولار اليوم في البنك الأهلي

البيع 

48.30 

الشراء

48.40

سعر صرف الدولار اليوم في بنك مصر

البيع 

48.30

الشراء

48.43

سعر الدولار اليوم الأربعاء 17-4-2024 في البنوك الخاصة

تمت زيادة سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في جميع البنوك الخاصة، حيث تتراوح القيم بين 67: 100 قرش إلى القيم التالية:

سعر الدولار اليوم في بنك CIB

48.30 جنيه

48.40 جنيه

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

48.70 جنيه

48.80 جنيه

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

48.30 جنيه

48.40 جنيه

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

48.30 جنيه

48.40 جنيه

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

48.20 جنيه

48.30 جنيه

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

48.29 جنيه

48.39 جنيه

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سعر الريال السعودي اليوم 16 أبريل 2024 مقابل الجنيه المصري والليرة والدولار

 

سعر بعض العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 17-4-2024 

ارتفعت أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الأربعاء، حيث سجلت الأسعار التالية:

- دولار أمريكي: 48.29 (شراء)، 48.42 (بيع)

- يورو: 51.45 (شراء)، 51.61 (بيع)

- جنيه إسترليني: 60.25 (شراء)، 60.43 (بيع)

- دولار كندي: 35.13 (شراء)، 35.24 (بيع)

- كرون دانمركي: 6.89 (شراء)، 6.91 (بيع)

- كرون نرويجي: 4.42 (شراء)، 4.43 (بيع)

- كرون سويدي: 4.45 (شراء)، 4.46 (بيع)

- فرنك سويسري: 52.89 (شراء)، 53.06 (بيع)

- 100 ين ياباني: 31.37 (شراء)، 31.46 (بيع)

- ريال سعودي: 12.87 (شراء)، 12.91 (بيع)

- دينار كويتي: 156.60 (شراء)، 157.31 (بيع)

- درهم إماراتي: 13.14 (شراء)، 13.18 (بيع)

- دولار أسترالي: 31.29 (شراء)، 31.40 (بيع)

- دينار البحرين: 128.07 (شراء)، 128.46 (بيع)

- ريال عماني: 125.42 (شراء)، 125.79 (بيع)

- ريال قطري: 13.23 (شراء)، 13.28 (بيع)

- دينار أردني: 68.01 (شراء)، 68.39 (بيع)

- يوان صيني: 6.67 (شراء)، 6.69 (بيع).


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