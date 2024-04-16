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اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 16-4-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

شهد سعر صرف الريال السعودي اليوم الثلاثاء 16-4-2024، مقابل الجنيه المصري، استقرارًا في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرفية خلال بداية التعاملات الصباحية، مسجلًا نحو12.67 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 16-4-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري

تستعرض «الدستور»، في السطور التالية، سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم، في مختلف البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر
سجّل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء أمام الجنيه المصري 12.67 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
سجّل سعر الريال السعودي اليوم 12.67 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي اليوم في بنك cib
سجّل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 12.60 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، في بنك cib.
وسجّل سعر الريال السعودي اليوم 12.65 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.
سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي
سجّل سعر الريال السعودي اليوم  الثلاثاء 12.72 جنيه للشراء، و12.74 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم 12.67 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم 15 أبريل 2024 مقابل الجنيه المصري والليرة والدولار

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 16 ابريل نحو ٠٫٢٧ دولار أمريكي.

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أسعار العملات في مصر اليوم

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، نقدم أسعار العملات مقابل سعر الجنيه المصري اليوم، والتي قد جاءت كالتالي:
سعر الدولار اليوم
48.55 جنيه للشراء.
48.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم
51.62 جنيه للشراء.
51.88 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
60.40 جنيه للشراء.
60.74 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم
156.89 جنيه للشراء.
157.94 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي
13.22 جنيه للشراء.
13.24 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري
12.32 جنيه للشراء.
13.34 جنيه للبيع.

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