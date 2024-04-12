الأمن العام يضبط عدة قضايا للاتجار في العملات الأجنبية بـ31 مليون جنيه

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، حملات موسعة استهدفت ضبط جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 31 مليون جنيه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.