السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز

مصر

حجازي: صرف مكافآت إجادة مجزية لجميع العاملين بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية عن العام الدراسي 2023

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه فى ضوء موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تمت الموافقة على صرف مكافآت إجادة مجزية لجميع العاملين بأعمال امتحانات الثانوية العامة وامتحانات الدبلومات الفنية عن العام الماضي ٢٠٢٣ والمعاونين والعمال، وذلك من الموارد الذاتية للوزارة وصندوق دعم المشروعات التعليمية.

وكان قد عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع رؤساء لجان النظام والمراقبة ورؤساء لجان الإدارة لامتحانات الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية؛ لاستعراض التعليمات الخاصة بسير أعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، والقوانين والقرارات الوزارية المنظمة للامتحانات، إلى جانب التعليمات التي بجب اتباعها لضبط سير عملية الامتحانات، وذلك فى إطار الاستعدادات المبكرة لامتحانات الدبلومات الفنية والتى من المقرر أن تبدأ الامتحانات التحريرية يوم ٢٥ مايو المقبل.

وقد حضر الاجتماع، الدكتور محمد عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية ونائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية لامتحانات التكنولوجيا التطبيقية ومقيمي سوق العمل للبرامج المطورة، والمهندس محمد عبد اللطيف حسب النبي مدير عام الإدارة العامة للتعليم الزراعي، ونائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية ومشرف عام على المطبعة السرية للتعليم الفني، وعبد الرحمن محمد عبد الرحيم مدير عام الإدارة العامة للتعليم الصناعي ورئيس لجنة الإدارة المركزية للامتحانات.

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"التربية والتعليم": تدريب رؤساء لجان الثانوية العامة على إجراءات سير الامتحانات

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أحمد فايق: نماذج مراجعات الثانوية العامة أعدتها وزارة التربية والتعليم

وكان قد عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع رؤساء لجان النظام والمراقبة ورؤساء لجان الإدارة لامتحانات الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية؛ لاستعراض التعليمات الخاصة بسير أعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، والقوانين والقرارات الوزارية المنظمة للامتحانات، إلى جانب التعليمات التي بجب اتباعها لضبط سير عملية الامتحانات، وذلك فى إطار الاستعدادات المبكرة لامتحانات الدبلومات الفنية والتى من المقرر أن تبدأ الامتحانات التحريرية يوم ٢٥ مايو المقبل.

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